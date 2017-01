MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed. 2017 Pagelle: eliminati Vittoria e Alain, bene Valerio, Gloria e Giulia (Quarta puntata)

MASTERCHEF ITALIA 6, ELIMINATI E PAGELLE QUARTA PUNTATA: VALERIO DI NUOVO IL MIGLIORE? - La quarta puntata di Masterchef Italia 6 è andata in onda ieri su Sky Uno, confermando parte delle aspettative della vigilia anche se senza particolari eccellenze. Valerio, il super favorito della vigilia, è apparso ancora il migliore, vincendo la prova in esterna con la sua squadra rossa. Voto 7 e mezzo per lui che sia nella Mistery Box che nell'Invention Test ha ben figurato, pur non vincendo le due importanti prove. Stesso voto anche per Gloria che si è aggiudicata proprio l'Invention Test. Tale vittoria, però, ha contrastato con una prova non perfetta in esterna e un Pressure Test nel quale ha dovuto superare più di qualche rischio. Stesso discorso, e voto di poco inferiore pari al 6 e mezzo, va attribuito a Giulia: sempre sul pezzo anche la simpatica commerciante, che però nel Pressure Test è apparsa decisamente in difficoltà. Esclusi i pochi concorrenti che hanno ben figurato e ai quali va aggiunto anche Gabriele, vincitore della Mistery Box, e un discreto Roberto, è giusto dedicare qualche critica ai tanti cuochi amatoriali che stentano a trovare una loro identità. Sono davvero tanti, e a questo punto cominciano ad essere preoccupanti, i 5 assegnati ai concorrenti del cooking show: tra di essi vanno inclusi di diritto i due eliminati Alain e Vittoria, ma anche Mariangela, decisamente deludente dopo la buona prova della scorsa settimana, Loredana, i due Marco e Cristina. Quest'ultima ha avuto un inizio sprint, finendo però per commettere vari errori soprattutto nell'Invention Test. Dovranno fare sicuramente molto meglio se vorranno che la loro esperienza a Masterchef prosegua senza ulteriori intoppi.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 ELIMINATI QUARTA PUNTATA: ALAIN ELIMINATO - La quarta puntata di Masterchef Italia 6 giunge alle battute finali con il temutissimo Pressure Test che segnerà il nome del secondo eliminato di oggi. Si comincia con la presentazione di 78 ingredienti che dovranno essere scelti in trenta secondi, per poi essere cucinati in 20 minuti. I migliori tre saranno salvi, gli altri proseguiranno lo scontro. Le sorprese non mancano, soprattutto nella scelta degli ingredienti che causano più di qualche problema ai concorrenti. La prima a salvarsi è Margherita che può salire in balconata, è poi la volta di Daniele e di Marco. I sei concorrenti rimasti devono attingere tra gli ingredienti rimasti, scegliendone solo quattro a testa. Anche in questo caso il tempo a disposizione è di soli venti minuti, ma le opzioni rimaste non sono sempre delle migliori. E tra un 'agrume e un agrumo' (come dicono gli studenti Michele e Valerio) è il momento degli assaggi. Alcuni hanno gestito la prova con grande bravura: Alain e Marco sono gli unici a non essere salvi, tutti gli altri possono salire in balconata tra una serie si sospiri di sollievo. Gli ingredienti a disposizione ora sono solo 9, ma ognuno ne può scegliere solo tre in 10 secondi di tempo. Alain propone in piatto a base di animelle, da lui mai cucinate in precedenza e si vede! Il piatto di Marco ha la fregola come ingrediente principale e ottiene pareri discordanti. Entrambi commettono errori grossolani, ma è Alain a togliere il grembiule e a lasciare la cucina di Masterchef.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 DIRETTA ED ELIMINATI QUARTA PUNTATA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - La quarta puntata di Masterchef Italia 6 si apre con una doppia Mistery Box, una denominata 'Safe' e l'altra 'Risk'. La prima è caratterizzata da ingredienti definiti normali, che gli aspiranti posso vedere, rischiando di cadere nella banalità. La seconda invece è per i concorrenti più avventurosi, che però possono correre qualche rischio con risultati però non facili da ottenere. Gran parte dei cuochi amatoriali dichiara di amare il rischio, non c'è tra loro Michele che afferma di preferire le sicurezze della vita. La Mistery Box 'Risk' è chiusa ma al momento della sua apertura soddisfa parte delle aspettative soprattutto grazie alla presenza delle capesante. Il tempo a disposizione in questo caso è di 45 minuti, mentre i concorrenti che non hanno rischiato ne avranno soltanto 35. Per loro l'ingrediente principale sarà rappresentato dalla trota. Tutti gli aspiranti chef sono impegnati in cucina, alcuni affrontando dei piccoli problemi, altri invece trovandosi particolarmente a proprio agio. Il migliore di loro potrà avere un grande vantaggio per l'Invention Test, chi la spunterà?

DOLCE O SALATO ALL'INVENTION TEST? - I giudici di Masterchef Italia 6 passano tra le file per controllare i lavori degli aspiranti chef durante la Mistery Box. Qualcuno ha rischiato, qualcuno un po' meno: il primo dei tre piatti migliori è di Gabriele, che ha scelto la Mistery Box Risk. E' poi la volta di Cristina, che si è dedicata alla Mistery Safe, e di Giulia con la Risk, ottenendo numerosi complimenti di Joe Bastianich. Dopo un breve confronto, i quattro giudici convengono che Gabriele è il migliore. Il vantaggio per lui è molto grande poiché può avere tra le mani il destino di un suo compagno. Deve fare un nome senza sapere il destino dell'aspirante chef in questione. Nomina Cristina, da lui considerata una delle concorrenti migliori del programma. Solo Gabriele può vedere un misterioso ingrediente che in seguito potrà essere usato per cucinare un piatto dolce o uno salato. La prima scelta sarà la più complicata e proprio Gabriele deve assegnare i cestini ai compagni, dicendo loro che tipologia di piatto dovranno preparare. Chi saranno i favoriti? L'ingrediente misterioso è il Blu di Morozzo, un formaggio proveniente dalla provincia di Cuneo. Il tempo a disposizione è di un'ora per evitare l'eliminazione.

VITTORIA ELIMINATA - La seconda Invention Test della sesta edizione di Masterchef Italia mette alla dura prova i 18 aspiranti chef, soprattutto coloro che hanno ricevuto il dolce da Gabriele. Il tempo è scaduto ed è il momento di assaggiare i piatti e stabilire il vincitore della prova. Il primo ad arrivare di fronte ai giudici è Gabriele, che si riduce al compitino senza esagerare nella creatività. Giulia è promossa ma potrebbe dare molto di più. Marco presenta il suo dolce e guadagna i complimenti di Bastianich. Roberto non ha dato il massimo e ottiene qualche critica da Cracco. Marco U. non propone un disastro ma il formaggio si sente pochissimo. Daniele non è riuscito a proporre un piatto all'altezza e Barbieri lo critica, bene Michele mentre Mariangela ha scelto troppi ingredienti in confronto a quanto da lei cucinato. Cracco è profondamente deluso sia per lo spreco che per il sapore del piatto. Il dolce di Gloria è ottimo e Barbieri non ha parole per esprimere la sua approvazione. Male Vittoria, Maria e Barbara che non esaltano l'ingrediente principale, Valerio è promosso a pieni voti con una proposta considerata eccellente. Alain passa senza problemi, l'impiattamento di Margherita è disastroso e il gusto è squilibrato. Michele va alla grande, Loredana è priva di idee e non lascia parlare Barbieri. Ha già un piede fuori dal programma? Cristina non convince, confermando come Gabriele sia riuscita a metterlo in difficoltà. Il migliore è il piatto di Gloria, che sarà la capitana della prova in esterna. I peggiori sono Mariangela, Vittoria e Maria ma è Vittoria a lasciare il programma. E' lei la prima eliminata di oggi.

L'ESTERNA IN ALTO ADIGE - Masterchef Italia 6 prosegue con la prova in esterna che si svolge in Alto Adige a 1300 metri di altezza. I concorrenti dovranno cucinare per 60 pastori o malgari, dedicandosi a piatti tipici del Sud Tyrol come il tradizionale Gulasch o i Maultauschen. Il tempo non è dei migliori, ma nulla ferma i migliori cuochi amatoriali d'Italia. Gloria è il capitano della squadra blu e può scegliere anche il suo menu. La sua squadra è composta da Alain, Marco, Daniele, Margherita, Giulia, Roberto e Marco U. Tutti gli altri faranno parte della brigata blu, ad esclusione di Loredana che andrà direttamente al Pressure Test. Il capitano, eletto dai compagni, è Gabriele. Non c'è tempo da perdere perché sono due le ore a disposizione per preparare i piatti prima che arrivino i malgari, pronti a festeggiare l'apertura della stagione estiva. Il tempo passa inesorabile e i rossi manifestano le prime difficoltà, mentre i blu sono diretti egregiamente dalla capitana Gloria. Un brutto temporale si scatena sull'altopiano, bagnando i cuochi e le loro creazioni.

I BLU PERDONO L'ESTERNA - Non è un'esterna facile quella che gli aspiranti cuochi di Masterchef Italia 6 devono affrontare in Alto Adige. La pioggia continua a cadere molto forte e non c'è tempo da perdere, perché in sala gli ospiti sono già seduti e affamati. Purtroppo i Maultauschen della squadra rossa sono pochi e gran parte dei pastori e dei malgari non possono assaggiarli, segnando un sicuro punto di vantaggio per i blu. E' il momento del secondo piatto che riporta la situazione in parità, poiché è la creazione dei rossi a ottenere maggiori complimenti. Lo strudel di mele con panna conclude il pranzo e in questo caso le opinioni sono abbastanza discordanti. C'è chi ritiene che il dolce dei rossi non dia il giusto spazio alle mele e chi, al contrario, lo ritiene molto buono. E' il momento della votazione: i tirolesi ripongono le mele sul cestino rosso o su quello blu. Chi riuscirà ad avere la meglio, evitando di incappare nell'ostacolo Pressure Test. Sono i rossi ad aggiudicarsi la prova, mentre per i favoriti blu non resta altro che tornare nella cucina di Masterchef per il Pressure Test.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, DIRETTA ED ELIMINATI QUARTA PUNTATA: LALLA DOPO L’ELIMINAZIONE TIFA PER VALERIO (OGGI, 12 GENNAIO) - Stasera andrà in onda su SkyUno la quarta puntata di Masterchef Italia 2017, il cooking show più famoso della televisione italiana. Nel frattempo però, i fan del programma ricordano Lalla con un sorriso. La prima eliminata dal reality culinario, spente le telecamere si è confessata con Today. 61 anni, nata a Cesena e forse penalizzata proprio dall'età. Lalla ha parlato della esperienza con Masterchef Italia definendola davvero meravigliosa ed una vera botta di vita che l'ha coinvolta soprattutto a livello emotivo: "Perché a Masterchef non solo cucini piatti ma è un mondo fatto anche di tante relazioni. Là fuori ti guarda il mondo...". Di seguito, Lalla ha raccontato la sua esperienza fin dai primi passi, confessando che ad iscriverla ci ha pensato la sorella Lorenza e poi la successiva convocazione a Milano: "Poi una volta a Milano ho saputo che in gara per la sesta edizione eravamo circa in 20 mila, una marea. Dopo la telefonata sono rimasta per mezz'ora a sedere sul divano, sotto shock. Non ho detto nulla a mio marito. Ho deciso che glielo avrei detto solo se riuscivo a superare la prima difficilissima selezione e rientrare nei 150 concorrenti". Lalla ha anche raccontato il primo piatto cucinato durante la prima selezione: i cappellacci del passatore con burro alle erbe aromatiche. Per quale concorrente fa il tifo adesso? "Se devo fare un nome, dico Valerio, il ragazzo di Santarcangelo, mi è veramente simpatico. Ed è anche molto bravo".

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 QUARTA PUNTATA ANTICIPAZIONI: TUTTI CONTRO MARGHERITA, INTANTO MARIANGELA... - E' tutto pronto per la nuova puntata di Masterchef Italia 6, la seconda della fase finale del famoso cooking show. Dopo l'eliminazione di Lalla e Antonella, altri due chef amatoriali dovranno abbandonare la cucina più amata d'Italia, rinunciando al loro sogno. Tra i 18 concorrenti ancora in gara, ce n'è una che proprio non è riuscita a trovare l'approvazione dei telespettatori, che sperano di vederla uscire di scena quanto prima. Si tratta di Margherita Russo, capitano di una delle due brigate durante la prima prova in esterna. Per il momento è lei la più criticata nei social network, dove i commenti negativi nei suoi confronti spopolano: 'Margherita fuori subito, è insopportabile' , ' Margherita vs Mariangela, non so quale delle due mi sta più antipatica!' E proprio l'avvocatessa dai lunghi capelli, è l'altra concorrente che fa discutere il popolo del web. Eppure, anche se in questo caso in molti criticano i suoi modi a volte troppo arroganti, è impossibile negare che nella prima esterna abbia ben figurato, dimostrando che la cucina è il posto giusto per lei. Sarà lei una delle sorprese di questa sesta edizione di Masterchef?

