MERCEDESZ HENGER E SERGIO ARCURI / Rottura, amore finito: Memi dice la sua verità da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5, oggi 13 gennaio 2017)

MERCEDESZ HENGER E SERGIO ARCURI, SI SONO LASCIATI: DUE PUNTI DI VISTA DIVERSI MA LEI PARLA A POMERIGGIO 5 (OGGI, 13 GENNAIO 2017) – Mentre Mercedesz Henger affermava di volere creare una famiglia con Sergio Arcuri, lui confidava un’altra verità tra le pagine di Novella 2000. E così oggi, la seconda parte di Pomeriggio 5 sarà dedicata al gossip e alla storia finita (oppure no?) tra i due bellissimi. Mentre la biondissima Henger confidava di aver voglia di creare una famiglia con lui, il fratello di Manuela ha confidato che la loro storia era invece finita da tempo: "Da più di un mese, ma la cosa strana è che non mi risponde più né al telefono né ai messaggini. Sfugge, dice che ha sempre da fare, anche se poi trova il tempo per parlare con i giornalisti. Per questo ci tengo a precisare che non ho mai chiesto a Mercedesz di avere un figlio. E che non stiamo più insieme". Qual è la verità? Durante il corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi inoltre, proprio Mercedesz era stata al centro delle attenzioni social per un presunto flirt con Jonas Berami mai realmente confermato. Oggi la giovane figlia di Eva Henger e Riccardo Scicchi racconterà la sua personale verità da Barbara d’Urso, tutti pronti?

