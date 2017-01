MUSIC QUIZ / Anticipazioni e ospiti quarta puntata 13 gennaio 2017: ottimi ascolti per il game show musicale con Amadeus

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: GLI OSPITI E LO STREAMING - Quali sono stati tutti gli ospiti delle precedenti puntate di Music Quiz? Lo spettacolo andrà in onda oggi, 13 gennaio 2017 con la sua quarta puntata. Durante il corso del primo appuntamento, il team vincitore era composto da Vladimir Luxuria, Gabriele Cirilli, Anna Safroncik e Flavio Parenti, contro il team perdente formato invece da Max Tortora, Deborah Iurato, Claudia Pandolfi e Fabio Troiano. Ecco tutti gli altri ospiti a seguire: Lorella Cuccarini, Valentina Corti, Massimo Ciavarro, Sergio Friscia, Nicola Savino, Massimo Ghini, Maria Grazia Cucinotta, Michela Andreozzi, Tullio Solenghi, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Paola Perego, Paolo Conticini e Roberto Farnesi. Chi giocherà stasera? Come sempre, il game show condotto da Amadeus nella prima serata di Rai 1, potrà essere visionato anche in diretta e replica streaming attraverso il portale di Rai.Tv oppure, scaricando l’applicazione ufficiale per tablet, smartphone e phablet di ultima generazione con a bordo Android, iOS e Windows Phone. Se volete ricevere news dell’ultima ora, potete anche seguire gli aggiornamenti della pagina ufficiale di Facebook cliccando qui.

MUSIC QUIZ, ANTICIPAZIONI E OSPITI QUARTA PUNTATA 13 GENNAIO 2017: ASCOLTI TV BUONI, AMADEUS CONVINCE - Music Quiz torna in pista anche questa sera, venerdì 13 gennaio 2017, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Dopo la pausa natalizia, il programma musicale condotto da Amadeus tornerà in scena a suon di musica. Buoni gli ascolti TV dei precedenti tre appuntamenti che hanno consacrato la trasmissione come show del weekend. La prima puntata infatti, ha visto come vincitore assoluto Gabriele Cirilli e si è portata a casa ascolti pari a 3.754.000 telespettatori con share del 17,80%. La seconda puntata andata in onda il 23 dicembre 2016 invece, ha visto vincere Lorella Cuccarini e totalizzare 3.089.000 di utenti con share del 15,09%. La terza puntata trasmessa il 30 dicembre 2016 invece, ha visto come vincitrice assoluta Gloria Guida e si è portata a casa 3.100.000 di telespettatori con uno share pari al 14,20%. Come andrà l'appuntamento di questa sera? A seguire scopriremo gli ospiti in gara che formeranno i due team e gli ospiti speciali dopo un primo appuntamento con Al Bano, un secondo con I Ricchi e Poveri ed un terzo con Orietta Berti e la partecipazione (per tutte le tre puntate) di Luca Ward. Quali saranno i nuovi ospiti che canteranno all'Auditorium Rai di Napoli?

