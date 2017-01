NITTO FLORES / Chi è Sam ne Il Bello delle Donne, alcuni anni dopo? Carriera e ruolo nella serie televisiva (oggi, 13 gennaio 2017)

NITTO FLORES, CHI E' SAM NE IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Torna oggi, 13 gennaio 2017, in prima serata una serie televisiva che ha fatto la storia di casa Mediaset. Si tratta de Il Bello delle Donne, alcuni anni dopo. La serie è andata in onda dal 2001 al 2003 per tre stagioni da dodici episodi l'uno della durata di cento minuti. Tra i protagonisti della nuova e quarta stagione della fiction, tra le new entry, ci sarà Nitto Flores nel ruolo di Sam, fidanzato di Manuela Arcuri. L'attore è stato notato durante un cabaret e ha sostenuto un provino che l'ha portato a questa serie televisiva. Lo ha confermato lo stesso Nitto Flores ai microfoni di Di Più Tv: "I produttori mi hanno notato a Roma dove mi esibivo interpretando i panni di un coatto romano. Ho sostenuto un provino e poi ho ottenuto la parte", clicca qui per il video del provino con protagonista Nitto Flores. Staremo a vedere se il pubblico inizierà ad amare questo personaggio e se questo attore possa da questa serie televisiva prendere spunto per i suoi successi e magari ottenere anche delle conferme in questo senso.

NITTO FLORES, CHI E' SAM NE IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO: LA CARRIERA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Tra i protagonisti più attesi de Il Bello delle Donne, Alcuni anni dopo c'è Nitto Flores che interpreta il ruolo di Sam. L'attore in questione è al suo primo ruolo in televisione e viene dal cabaret anche se la sua gavetta poi non è stata così lunga visto che il ragazzo è molto giovane, ha appena venticinque anni. Nitto Flores è nato a Varese dove è anche cresciuto, ma ha origini spagnole in quanto suo nonno materno era di Madrid e si chiamava proprio Nitto. Oltre alla recitazione ama le arti marziali ed è appassionato di Muay Thai, boxe thailandese e anche karate. Oltre a Il Bello delle Donne, Alcuni anni dopo ha ottenuto anche un'altra parte in Furore 2 dove avrà l'opportunità di riuscire ancora una volta a dimostrare le sue qualità. Si preannuncia quindi per lui l'inizio di una carriera molto importante che magari lo porterà anche al cinema oltre che in televisione.

© Riproduzione Riservata.