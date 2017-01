OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 13 gennaio 2017 a LatteMiele: Ariete, Gemelli, Leone, Capricorno, Scorpione, Pesci e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 PREVISIONI DI OGGI 13 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: SEGNO PER SEGNO - Come ogni giorno il noto astrologo Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo 2017 nella rubrica dedicata sull'emittente radiofonica LatteMiele. Durante il programma si è espresso sulla giornata di oggi, 13 gennaio 2017, ma anche su quello che potrà accadere durante il fine settimana. E' un momento positivo per esempio per gli Ariete che dopo due giorni di tensione potranno recuperare quanto perso. Il Toro è in difficoltà fisicamente e dobvrà fare attenzione ancheda dal punto di vista dell'emotività. I Gemelli vivranno una gioranta migliore, ma c'è sempre una lotta per farsi capire con gli altri. Il Leone ha perso gli stimoli, ma sembra pronto a cercarne dei nuovi senza i quali sappiamo non vive. Recuperato l'ottimismo invece per la Bilancia che vivrà una bella giornata, così come per lo Scorpione che proverà a vivere sereno fino a quando domenica avrà dei momenti positivi in amore. Il Sagittario invece volta pagina e dimentica il passato in attesa di un febbraio che dovrebbe davvero rappresentare una svolta importante verso il futuro.

TUTTI I SEGNI - ARIETE - Fine di settimana di recupero per i nati sotto questo segno zodiacale che hanno vissuto un mercoledì e un giovedì di tensione. C'è stato un attimo di disagio che può essere scaricato sugli altri. Se si fa un lavoro impegnativo ci si è arrabbiati con qualcuno che non ha dato tempo. Si desidera di avere più tempo, ma entro pochi mesi bisognerà fare scelte soprattutto in amore. Da febbraio con l'entrata di Venere ci saranno delle opportunità. TORO - i nati sotto questo segno zodiacale avranno un lieve calo fisico. Dal punto di vista emotivo invece si diventerà più agitati, si ha bisogno di riferimenti stabili. Si è alla ricerca anche di stabilità a livello economico. Chi ha fatto un passo troppo importante sta per mettere i remi di nuovo in barca. Non è un periodo comunque preoccupante, ma se ci sono state delle spese bisogna fare attenzione. In amore si pensa a chi rende troppo complicata la vita. GEMELLE - La giornata sarà migliore di ieri, ma sempre sul sentiero di guerra. C'è una lotta per farsi capire e nulla è deciso. Attorno ai nati sotto questo segno c'è chi non da quello che si vorrebbe o addirittura chi prova a screditare il loro operato. In amore le coppie di lunga data hanno paura per una persona che non è stata bene. CANCRO - Sarà una giornata importante con un mese come questo che ha invitato a belle riflessioni. Per il weekend sono aperte le porte dell'amore e c'è un po' di visibilità. L'unico problema è legato all'immediato futuro. Entro aprile maggio ci saranno da rivedere delle situazioni in scadenza e ognuno agirà come può. LEONE - Gennaio non è un mese no per stelle contro, ma è un mese nì perchè non c'è niente di nuovo. I nati sotto questo segno stanno bene quando ci sono gli stimoli, che mancano ora. Attenzione al denaro dove ci sono dei rischi. VERGINE - I nati sotto questo segno vogliono confermare un'amore, ma non c'è tempo in questo momento e anche desiderio. Il lavoro divide e qualcuno potrebbe farsi assistere da un'altra persona. Il rapporto con i figli porterà a delle discussioni. BILANCIA - Si recupererà ottimismo nel fine settimana. Da febbraio bisogna scegliere, si è attratti dalla trasgressione ma anche dalla coppia fissa. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Non rassicura lo stallo. SCORPIONE - Fino a domani ci sarà un calo fisico e bisognerà essere prudenti, evitando polemiche. Basta un messaggio ambiguo per far scalpitare. Forse i single però si sono legati a persone lontane e che vivono situazioni ambigue e non serene. Se una persona non risponde alle richieste si potrà dire la sua. SAGITTARIO - Da oggi i nati sotto questo segno volteranno pagina, decidendo di chiudere i ponti con il passato. Si sente inquietudine dentro e hanno pensato che forse è meglio restare da soli. A distanza da agosto quando si pensava altro c'è chi deve sanare una ferita e riguadagnare terreno perso nel passato. CAPRICORNO - Il fine settimana sarà importante e domenica si potrà parlare d'amore e ci si potrà confrontare con persone che si amano. Si potranno poi fare dei cambiamenti in amore. Segni come Bilancia, Ariete e Cancro sono alla ricerca di un socio. ACQUARIO - Potrebbe essere una giornata sottotono come domani. Non è la situazione fisica giusta per fare dei passi falsi. Fino a Primavera si potrà essere spostati anche sul lavoro. Attenzione con le entrate e le uscite, anche se i soldi sono un mezzo per questo segno non in grado di archiviare quattrini ma servono i soldi e bisogna stare attenti. PESCI - I nati sotto questo segno non dovranno farsi scappare le occasioni, perchè è un periodo ricco di stimoli. L'autunno sarà meraviglioso, ma già ora si faranno cose di successo soprattutto a febbraio. Il Saturno dissonante rileva qualche lotta, ma la pigrizia non manca mai attenzione.

