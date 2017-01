POMPEI/ Su Rai 2 il film con Kit Harington e Emily Browning, alla regia Paul W. S. Anderson (oggi, 13 gennaio 2017)

POMPEI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Pompei, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.20, una pellicola dal genere epica che è stata realizzata nel 2014 e si ispira alla storica eruzione vulcanica avvenuta nella Campania del 79 d.C.: Dietro alla macchina da presa di questa produzione, possiamo trovare Paul W. S. Anderson, ottimo cineasta inglese di grande popolarità che ha dato vita ad opere apprezzate, cariche di pathos e ricche di colpi di scena come, ad esempio, "Soldier", "Death Race" e "I tre moschettieri". Per quanto riguarda, il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista è stato interpretato da Kit Harington, attore londinese di grande fama, tutti riconosceranno, infatti, il volto del mitico Jon Snow, indiscusso protagonista della serie televisiva cult "Il trono di spade". Al suo fianco troviamo la graziosa Emily Browning, interprete australiana che nel corso della sua ottima carriera ha recitato in produzioni popolari come, ad esempio, "Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi" di Brad Silberling, "Legend" di Brian Helgeland e "God Help the Girl" di Stuart Murdoch. Non possiamo non citare, infine, la presenza del grande Kiefer Sutherland, attore canadese classe 1966 che grazie al suo indiscutibile talento ha recitato con registi di pregio come Rob Reiner, Joel Schumacher, David Lynch, John Schlesinger, Lars von Trier e Mira Nair.

POMPEI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nella Britannia del 62 d.C.: una tribù di galli viene distrutta dai soldati dell'Impero Romano, governati dallo spietato Senatore Quinto Attius Corvo (Kiefer Sutherland). L'esercito latino ha pietà di un indifeso neonato, la cui mamma è stata uccisa personalmente da Corvo. I militari risparmiano la sua giovane vita e lo cedono ad alcuni spietati schiavisti, pronti a venderlo al migliore offerente. La linea temporale si sposta nel 79 d.C., nella Londra del tempo, un commerciante di esseri umani di nome Greco (Joe Pingue), alla ricerca di qualche acquisto interessante, guarda combattere un manipolo di gladiatori. L'uomo ritiene di aver perso tempo dato che nell'arena non c'è nessuno che lo convinca pienamente, improvvisamente sarà costretto a ricredersi. Milo (Kit Harington), diventato un giovane possente, lo conquista grazie alla sua forza, alla sua agilità ed alla sua intelligenza, Greco decide di acquistarlo e lo porta con sé a Pompei, una delle principali città dell'Impero Romano. Durante il tragitto, però, Greco e i suoi uomini si imbattono in un incidente: un cavallo appartenente alla bella e aristocratica Cassia (Emily Browning) è caduto, ferendosi in modo insanabile. Il nostro protagonista decide di intervenire e dimostra pietà verso la bestia donandogli una morte veloce ed indolore. Cassia, figlia del governatore di Pompei Severo (Jared Harris) e di sua moglie Aurelia (Carrie-Anne Moss), si lascia conquistare dall'avvenenza di Milo e dal suo animo sensibile, innamorandosi del giovane a prima vista. Nel frattempo, a Pompei la Terra sembra essere in procinto di ribellarsi, un primo terremoto segnala alla popolazione locale che presto sulla sua testa incomberà una tragedia dalle proporzioni epocali...

© Riproduzione Riservata.