PRIVATE EYES / Anticipazioni puntata 13 gennaio 2017: ritorna l'ex moglie di Shade! Angie finirà in secondo piano?

PRIVATE EYES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di Private Eyes, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, dal titolo "L'informatore" e "Doppia vita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Angie (Cindy Sampson) si presenta dal barbiere di Shade (Jason Priestley) con un vestito molto attillato, tanto da attirare lo sguardo su di sé. Non vuole tuttavia rivelare con chi si trovasse la sera precedente. I due vengono convocati dal fratello di Drea Grant (Keeya King) perché la ragazza è scomparsa misteriosamente. Dexter (Adrian Walters) è convinto che la sorella sia finita in un brutto guaio, dato che viveva per il rap e per il telefono, che tuttavia viene ritrovato nell'acquario. Grazie ad una testimone e ad un intuizione di Jules, individuano Kenny (Anthony Grant), un rapper che Drea aveva criticato aspramente e scoprono che ha visto la ragazza la notte precedente, in un locale notturno. Poco dopo, il cellulare di Drea si accente e rivela una minaccia che le è stata inviata via sms poco prima della scomparsa. Una volta nel locale, Angie e Shade seguono delle tracce che li porteranno al ritrovamento del cadavere di Lucky, il gestore del locale. Angie conclude che Drea potrebbe conoscere l'assassino e che sia scomparsa per quello. Più tardi, Angie riascolta gli appunti su cassetta del padre su Dexter, per capire perché avesse così a cuore il ragazzo. Grazie ad una serie di eventi, riesce inoltre a trovare Drea, che a quel punto rivela di aver capto di essere perseguitata dal killer. Tuttavia, la ragazza usa un trucco e sfugge alla supervisione di Shade. I sospetti si concentrano su Charmaine (Jess Salgueiro), la ragazza di Lucky, che tuttavia sfodera un alibi di ferro. Intuisce tuttavia che sia stato Johnny ad aver rapito Drea ed accetta di attirarlo in una trappola per farlo arrestare. A causa delle pressioni di Angie e Shade, alla fine Charmaine cede furiosa ed annuncia al criminale che la Polizia sta andando a prenderlo. Una volta trovato, Shade cerca di convincerlo a non fare del male alla ragazza, mentre Angie lo raggiunge alle spalle e lo tramortisce. Alla fine del caso, Shade fa un ultimo vano tentativo di capire chi stia frequentando Angie, non sapendo che si tratta del detective Nolan (Clé Bennett). Shade ed Angie iniziano ad indagare sul furto d'identità di Vanessa (Mayko Nguyen), che si è ritrovata con un debito ingente che non sa come pagare. Già dall'inizio delle ricerche, i due investigatori scoprono che in realtà il furto è collegato ad un'organizzazione che gestisce speed date. Per riuscire a risolvere il caso, decidono di fingersi clienti, in modo da poter agganciare più persone possibili. Shade deve anche fare i conti con la sua gelosia nei confronti di Jules (Jordyn Negri), che è sempre più vicina al suo nuovo amico Liam, e gestire anche la nuova vita del padre, che sta iniziando a conoscere sempre più donne.

PRIVATE EYES, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 GENNAIO 2017 EPISODIO 7 "LìINFORMATORE" - Shade decide di occuparsi di un cliente senza dire nulla ad Angie. Jay, il proprietario di un bar karaoke sospetta di essere seguito da qualcuno in seguito alla scomparsa di un suo amico. Angie è scettica, soprattutto dopo che scoprono che Jay è un trafficante di droga. Oltretutto non è molto socievole, nonostante affermi di essere innocente. Non appena Shade ed Angie mettono assieme i tasselli del puzzle, si rendono conto che Jay si trova in realtà incastrato fra un boss ed un poliziotto. Intanto, Jules entra in fibrillazione quando fa amicizia con alcuni anziani, che tuttavia la porteranno a vivere dure lezioni. EPISODIO 8 "DOPPIA VITA" - L'ex moglie di Matt arriva in città per una visita a sorpresa e l'entusiasmo della figlia Jules è così grande che la invita a rimanere con loro non appena sarà rientrata dall'Italia. Mangie e Shade, intanto, vengono assunti da un marito che vuole capire se la moglie viene perseguitata da uno stalker.

