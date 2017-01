Patrick Dempsey/ News: il "dottor Stranamore" compie oggi 51 anni, gli auguri da tutto il mondo sui social network (oggi, 13 gennaio 2017)

PATRICK DEMPSEY, NEWS: IL "DOTTOR STRANAMORE" COMPIE OGGI 51 ANNI, GLI AUGURI DA TUTTO IL MONDO SUI SOCIAL (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Patrick Dempsey compie oggi 51 anni. Il divo di "Grey's Anatomy", noto anche per il suo ruolo da protagonista nell'ultimo capitolo della serie dedicata a Bridget Jones, spegnerà proprio oggi 51 candeline. Nato nel 1966 a Lewiston, negli Stati Uniti, l'attore vanta oggi un successo mondiale grazie alle numerose pellicole che lo hanno visto protagonista, ma il suo personaggio più famoso è quello di Derek Shepherd, l'affascinante dottor Stranamore con cui la protagonista di Grey's Anatomy intreccia una lunga e travagliata storia d'amore. L'attore nella vita privata è legato a Jillian Fink, da cui ha avuto tre figli, un'unione che, nonostante gli alti e bassi, oggi appare più solida che mai. Dempsey è noto anche per la sua passione per i motori, un hobby che nella sua vita occupa uno spazio di promo piano. In occasione del suo 51 esimo compleanno, i social network sono stati invasi da messaggi di auguri provenienti da tutto il mondo. Ecco i post più interessanti apparsi poche ore fa su Twitter. "Happy birthday to the man who gets better looking with age! 51cheers @PatrickDempsey #HappyBirthdayPatrickDempsey #PatrickDempsey ", "Happy birthday one from my favorite actors around the world aka @patrickdempsey #PatrickDempsey", "Il mondo ed io necessitiamo di più #PatrickDempsey, che dei 20enni se ne fa un baffo tanto lui è più bello di loro", "Augurii al mio e al nostro amato Mcdreamy +51! #PatrickDempsey.

