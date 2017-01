Quello che nascondono i tuoi occhi/ Oggi, venerdì 13 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI NON VA IN ONDA, ECCO PERCHÉ (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Quello che nascondono i tuoi occhi non va in onda nel giorno stabilito: la terza puntata della serie televisiva con Blanca Suarez ed Emilio Gutierrez Caba nei panni di Maria Sonsoles e Francisco Franco è stata rimandata a domenica 15 gennaio. Quello che nascondo i tuoi occhi andrà in onda in seconda serata dopo la puntata de Il Segreto, soap opera spagnola che, insieme a Una vita, ha avuto un successo senza precedenti. Stesso sorte non è toccata invece alla fiction con Blanca Suarez, che invece ha avuto degli ascolti molto buoni in Italia: non si sa per quale motivo ma in Italia Quello che nascondono i tuoi occhi non ha avuto il successo sperato e forse Mediaset ha deciso di provare a mandarla in onda dopo Il Segreto per provare a catturare qualche spettatore in più. Ce la farà Mediaset ad alzare un po' gli ascolti della serie oppure anche il terzo e ultimo episodio sarà un flop come gli altri?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI NON VA IN ONDA, LE ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Quello che nascondono i tuoi occhi - fiction spagnola ispirata a una storia vera - andrà in onda domenica 15 gennaio in seconda serata dopo Il Segreto. Cosa accadrà questa volta a Maria Sonsoles? La sua storia d'amore con il ministro degli esteri Serrano è sempre più complicata: dopo l'attentato a cui il suo amato è sopravvissuto, i due vengono separati proprio da Francisco Franco con lo zampino dell'ambasciatore inglese, che vuole rovinare la vita alla coppia. I due non si vedranno per ben diciassette anni: Carmela, la figlia di Maria Sonsoles e Serrano ormai è una bellissima ragazza e incontra Ramon Serrano Polo - il figlio che l'ex amore della madre ha avuto da Zita. Senza sapere che è suo fratello se ne innamora perdutamente... come finirà questra tragica storia? Per scoprirlo l'unico modo è aspettare domenica sera e guardare la terza e ultima puntata di Quello che nascondono i tuoi occhi.

