SECRETS AND LIES 2 / Anticipazioni puntata 13 gennaio 2017: anche John ha mentito ad Eric? Rivelazioni in arrivo

SECRETS AND LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Secrets and Lies 2, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, dal titolo "The Statement" e "The Racket". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Danny (Kenny Johnson) rivela ad Eric (Michael Ealy) di essere un poliziotto di New York e che la figlia se n'è andata in seguito ad una lite fra loro. Intanto, Neil Oliver (Eric Winter) rivela di aver avuto dei rapporti con Carly (Presilah Nunez) e di averla contattata solo perché è una escort. La Cornell (Juliette Lewis) rivela in seguito ad Eric che la moglie aveva pagato un esame del DNA e che aveva un appartamento nella sua città natale. Eric affronta poi Neil, che nega il furto dei soldi aziendali e si licenzia. Informa poi la famiglia di credere che Kate (Jordana Brewster) abbia prelevato tutti quei soldi per pagare il ricattatore e di voler andare a Bounne per verificare. In città, Eric scopre che la madre di Kate, Janice (Chelsea Field), è ancora viva e che i loro rapporti si erano conclusi quando la figlia le aveva rubato il fidanzato dell'epoca. Affrontato Jake (Rodney Rowland) con un pugno sul volto, scopre anche che alcune settimane prima la moglie lo aveva ricontattato perché era riuscita a trovare il figlio che avevano avuto e che aveva dato in adozione. Più tardi, Danny rivela alla Cornell che Rachel (Virginia Gardner) è stata violentata da giovanissima dal suo partner, che in seguito si è suicidato. La detective scopre invece che qualcuno ha fatto uscire Carly di prigione. Il capo le impone poi di arrestare Danny prima che la sospenda. Durante il raid a casa di Danny, Ralstone (Brendan Hines) inizia a sospettare che la Cornell lo abbia avvisato in modo che non si facesse trovare in casa. La detective scopre in seguito che l'ex marito Ethan (Jake Weber) l'ha cercata, dato che è l'anniversario della morte del suo partner. Nel passato, la Cornell e Ivan (Nigel Gibbs) controllano alcuni appartamenti, ma un criminale spara all'uomo e lo uccide. Nel presente, Eric si presenta a casa dei Peterson, la famiglia adottiva del figlio di Kate, dopo aver scoperto che Belinda (Romy Rosemont) ha contattato la moglie il giorno della sua morte. La donna rivela di aver visto Kate anche la mattina, mentre il marito le confessa di aver fissato un appuntamento con lei perché avrebbe voluto conoscesse il figlio Charlie (Cody Longo). Quando Belinda scopre che i filmati sono stati cancellati, intuisce che sia stata Melanie (AnnaLynne McCord), la moglie di Patrick (Charlie Barnett). Dopo aver saputo dalla sorella che l'ex marito ha chiesto il divorzio perché non voleva figli, Eric decide di parlare con Greg (Edwin Hodge). Il cognato gli rivela che in realtà il problema era l'infertilità di Amanda (Mekia Cox) ed il suo accanimento nel volere un bambino a tutti i costi. Più tardi, Eric scopre che Kate aveva sorpreso Neil a letto con Melanie mentre si trovavano in ufficio e che Patrick ha autorizzato il mutuo con i soldi della compagnia.

SECRETS AND LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "THE STATEMENT" - Eric ed il padre hanno bisogno di risolvere immediatamente le loro divergenze, mentre i segreti scabrosi di Patrick ed alcune delle sue grandi trasgressioni vengono scoperte. Eri teme che la propria azienda e l'intera famiglia Warner sia in pericolo ed è costretto a prendere delle misure di sicurezza. Scopre tuttavia un particolare segreto mortale collegato al padre. Intanto, la detective Cornell ed il suo ex marito Ethan lottano contro il senso di colpa per la figlia Jennifer.

SECRETS AND LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "THE RACKET" - Eric rimane sconvolto quando una delle tessere del domino che lo circondano viene colpita, provocando un effetto a catena devastante. I segreti che riguardano la casa misteriosa a Mint Hill Drive vengono rivelati. Le circostanze lo costringeranno a prendere dei provvedimenti drastici, nel tentativo di fermare la scomparsa dell'azienda e della sua famiglia. Intanto, la Cornell fa sempre più passi in avanti in direzione dell'assassino di Kate, mentre Eric chiede l'aiuto di Danny per sbloccare il secondo iPad della moglie. Le informazioni all'interno lo condurranno dall'ultima persona di cui avrebbe mai sospettato.

br/>© Riproduzione Riservata.