SOGNANDO BECKHAM/ Su La5 il film con Keira Knightley e Parminder Nagra, alla regia Gurinder Chadha (oggi, 13 gennaio 2017)

SOGNANDO BECKHAM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - Sognando Beckham, il film in onda su La5 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 21.10, una pellicola dal genere commedia e sportivo dal titolo originale Bend It LIke Bekcham, che è nata da una coproduzione tra Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania, uscita nelle sale cinematografiche nel 2002 con durata pari a circa 1 ora e 52 minuti per la regia di Gurinder Chadha. Nel cast sono presenti Keira Knightley, Parminder Nagra, Jonathan Rhys Myers, Anupam Kher e Archie Panjabi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SOGNANDO BECKHAM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagoniste due giovani ragazze di nome Jess Bahmra (Parminder Nagra) e Jules Paxton (Keira Knightley) entrambe con la passione per il calcio. Jess è una ragazza indiana ed abita a Londra con la sua famiglia, da sempre Jess vede come proprio idolo il giovane attaccante del Manchster United David Beckham. Naturalmente la famiglia di Jess, fortemente radicata alle tradizioni non vede di certo di buon occhio questa passione di Jess per il football perché desidera per lei un futuro più concreto ed affidabile fatto di tanto studio, frequentazione di un college per poi diventare un buon avvocato di successo oppure una qualsiasi altra professione che le dia gratificazioni e soddisfazioni nonché una bella carriera. Jess si vede perciò costretta ad allenarsi in un parco pubblico, dove un giorno incontra Jules, una ragazza che fa parte di una squadra locale femminile, la quale dopo averla vista giocare le chiede di entrare a far parte anche lei di quella squadra. Jess accetta ed insieme partecipano anche al torneo estivo durante il quale Jess incontra l’allenatore irlandese Joe (Jonathan Rhys-Meyers) con il quale fa subito amicizia. In realtà tra loro scatta subito la scintilla, tant’è che durante una trasferta Joe e Jess si baciano. Questa cosa manda su tutte le furie Jules che invece è da tanto tempo segretamente innamorata dell’allenatore. Il giorno però della finale del torneo, Jess si vede costretta a rinunciare alla partita a causa del matrimonio della sorella che capita proprio nello stesso giorno. Per fortuna però durante quella giornata, il padre di Jess si rende conto di come la figlia sia infelice di non aver preso parte a quell’importante partita così decide di dare a Jess il permesso di andare a giocare. Questa partita darà anche una svolta in positivo al rapporto di amicizia tra Jess e Jules le quali realizzeranno il loro sogno di andare a giocare in America. Mentre le due sono in aeroporto Jess vede passare il suo idolo David Beckham.

