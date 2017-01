STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: fiction su Canale 5, Hunger Games e Quarto Grado (venerdì, 13 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, la programmazione di Mediaset offre senza dubbio una serie di scelte tutte molto interessanti. Si comincia con Canale 5 che propone quello che è una via di mezzo tra un sequel, uno spin-off e una nuova annata di una delle fiction più amate dagli italiani. Successivamente il canale offrirà un film drammatico. Su Italia Uno continua invece la saga di Hunger Games e poi spazio anche qui ad un film, mentre Rete 4 prima ci offre l'approfondimento giornalistico e poi una serie televisiva europea. Andando velocemente a guardare gli altri canali si vede come La 5 e Mediaset Extra scelgano film e show per ragazzi, mentre Iris e Italia Due ci conducono entrambe al cinema. Stessa matrice di programmi per Top Crime e Boing, dove ovviamente si parla di serie televisive. A vincere la serata dovrebbe essere, a mani basse secondo noi, Il bello delle donne - Alcuni anni dopo che viene trasmesso su Canale 5. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 potremmo dire che riporta in prima serata un brand consolidato, visto che vedremo Il bello delle donne-Alcuni anni dopo. Questa fiction è il seguito, nelle intenzioni, de Il bello delle donne, ma non ne rappresenta la continuazione con le stesse protagoniste, anche se l'idea di partenza è identica. Su Italia Uno invece continua una delle saghe distopiche di maggior impatto e successo in questi ultimi anni. Se si è seguita la saga, al cinema o in televisione in queste settimane fin dal primo film, ecco che allora Hunger Games-Il canto della rivolta Parte 1 diventa senza dubbio assolutamente appetibile. Ovviamente bisogna aspettarsi, come si può facilmente intuire fin dal titolo, un finale di pellicola che lascia molti interrogativi che verranno ovviamente svelati nella seconda parte che vedremo presumibilmente la settimana prossima. Chi invece ama i programmi di approfondimento giornalistico sarà contento di sapere che Rete 4 offre Quarto Grado e le sue interessanti inchieste con al centro la cronaca nera non solo degli ultimi anni, ma anche di quelli meno recenti. Una commedia per giovani e che ha lanciato Keira Knightley e Parminder Nagra è quello che ci attende su La 5. Stiamo ovviamente parlando di Sognando Beckham, film che ormai comincia ad avere qualche anno sulle spalle, ma che senza dubbio merita ancora oggi una visione. Mediaset Extra per allietare la nostra serata guarda invece all'interno dei confini nazionali e lo fa con la replica di uno show di Brignano e ovviamente parliamo di Evolushow 2.0, che è lo show più recente del comico. I fan di Van Damme possono essere sicuramente soddisfatti della scelta di Iris, considerando che vedremo A rischio della vita. Questa pellicola è del 1995 e la storia è quella di un pompiere che riesce a sventare un attentato nel corso di una partita di hockey su ghiaccio. Tutt'altra scelta da parte di Italia 2, che ci fa vedere Scooby-Doo e che quindi guarda ai giovani. Prima di darci appuntamento a domani, inizio di un altro weekend, va detto che Top Crime ci farà vedere la seconda puntata della seconda annata di Person of Interest, mentre Boing ha scelto come sempre una serie televisiva soft, ovvero la simpatica Io sono Franky.