STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Music Quiz, Pompei e Il giovane favoloso (venerdì, 13 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 13 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, cosa c'è di meglio che rimanersene in casa in questa serata e godersi la programmazione Rai, che per l'occasione si presenta decisamente più varia del solito? Cominciando il nostro percorso da Rai Uno scopriamo come la rete si affidi all'esperienza e bravura di Amadeus nella conduzione di un game show a cui poi seguirà l'approfondimento di TV7. Rai Due e Rai Tre scelgono entrambe di proporci del cinema, anche se di genere diverso, dopo verrà data strada a serie tv e telegiornali. E le serie tv sono anche su Rai 4, mentre su Rai 5 si segue la tradizione, che vuole il canale poco avvezzo a prodotti di largo consumo. Cosa vedremo sul canale? Un interessante documentario sul mondo dell'arte.

Rai Movie invece ci porta nel mondo dell'intrattenimento puro, così come Rai Premium. A vincere la serata dovrebbe essere Music Quiz su Rai Uno, anche se non bisogna sottovalutare Il giovane favoloso su Rai Tre. Ora andiamo a vedere in modo più specifico cos'è che ci aspetta in questo venerdì 13 gennaio 2017.

Su Rai Uno si potranno sicuramente radunare gli appassionati non solo dei quiz televisivi, ma anche di musica. Il motivo è semplice e si spiega con Music Quiz, il nuovo game show il cui format è stato creato in Francia e che vede Amadeus al timone, con due squadre che in ogni puntata si misurano in giochi legati al mondo della musica. Anche stasera vi saranno personaggi famosi e provenienti da ogni settore che ci faranno divertire. Rai Due e Rai Tre hanno invece fatto scelte decisamente differenti non solo da Rai Uno, ma anche tra loro. Rai Due ci fa vedere un disaster movie ambientato nell'antichità e che racconta un fatto realmente accaduto. Ci stiamo riferendo al recente Pompei che racconta una storia di tradimento e vendetta che si conclude durante la devastante eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei e che è passata alla Storia. E sempre di Storia si deve parlare pensando al film che vedremo su Rai Tre. Cosa ci attende sul canale? Il giovane favoloso, pellicola diretta da Michele Martone e con Elio Germano. Il film è stato un ottimo successo di critica e racconta la vita di Giacomo Leopardi, uno degli esponenti più importanti non solo della cultura italiana di ogni tempo, ma in generale di quella europea e internazionale. Il film merita sicuramente una visione, risultando assai interessante e capace di farci vedere Leopardi sotto una luce decisamente differente da quella a cui siamo stati abituati a vederlo studiandolo sui libri di scuola. Si cambia totalmente ambientazione su Rai 4, dove si torna ai giorni nostri, qui potremo infatti vedere una puntata della quarta stagione del longevo e sempre intrigante Criminal Minds: ovviamente la sua visione è consigliata a chi è assai appassionato delle serie tv di genere crime. Se invece si è appassionati d'arte e di documentari, ecco che La vera natura di Caravaggio diventa sicuramente il programma più interessante di tutto il panorama televisivo, come si può capire dal titolo vedremo un documentario che ci darà modo di conoscere meglio l'arte e il genio di questo esponente fondamentale della storia dell'arte. Si ride assai su Rai Movie, con il film parodia Ghost Movie 2-Questa volta è guerra, la pellicola piacerà a chi vuole una serata spensierata. Chi invece si è perso l'ultimo appuntamento con la quarta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, può rallegrarsi, visto che come sempre Rai Premium funziona da soccorso, mandando in onda la puntata e dando modo di recuperarla.