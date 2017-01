STASERA IN TV/ oggi, programmi Sky: The Strain, Private Eyes e Dance Dance Dance (venerdì, 13 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 13 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, offre come sempre una programmazione di ottimo livello, a cominciare dalle reti Fox, che ci propongono serie tv crime e non solo e che danno spazio anche ai talent show. Non va dimenticata Sky Atlantic, che come sempre si conferma il canale delle serie che più hanno colpito l'immaginario collettivo. Sky Uno ci offre una vera e propria "caccia al tesoro", mentre i canali di cinema della piattaforma vanno da un dramedy francese con Vincent Cassel (Cinema 1), ad uno degli ultimi film di Brad Pitt e un film per ragazzi (Hits e Family). Non vanno poi dimenticati Passion e Max, dove trovano il giusto spazio una commedia italiana e uno dei film di azione più belli dei primi anni duemila. A vincere la serata pensiamo potrebbe essere Dance Dance Dance su Fox Life, o Fury, film con Brad Pitt che è la scelta di Hits. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Guardando meglio e più nel dettaglio le scelte di Sky, vediamo come Fox ci porti nella fantascienza di The Strain, serie a metà tra il pulp e il pop, con una forte componente crime. Criticata da molti per diversi motivi, rimane comunque sulla breccia per quanto riguarda i gusti del pubblico, riuscendo a ottenere buoni risultati per quelle che sono le aspettative di Fox. Ricordate Jason Pristley? Ebbene, il tempo è passato anche per lui, ma Private Eyes, serie canadese di cui è protagonista, gli ha riportato un po'di fama e successo, come testimoniano le tre stagioni che finora sono state prodotte. Stasera potremo vederlo su Fox Crime, la storia è quella di un ex giocatore di hockey che si ricicla come investigatore privato e che si trova ad affrontare diversi casi spinosi. Si parla sempre il variegato linguaggio del crime su Sky Atlantic, ma non si può negare che il livello salga sensibilmente con The Fall-Caccia al serial killer, la serie che ha riportato Gillian Anderson al centro della scena. Quella che vedremo sul canale è la quarta puntata della terza stagione che ha rimesso il telefilm al centro di tutte le classifiche delle serie televisive dell'anno. Se invece siete amanti della danza va sicuramente scelta Fox Life, che stasera ci fa vedere Dance Dance Dance, il talent che come si può facilmente evincere dal tiolo è incentrato sulla danza. Stasera i concorrenti, che sono per la maggior parte personaggi famosi, si troveranno a doversi confrontare con una prova totalmente individuale. Prima visione anche su Sky Uno, dove è il momento di Le avventure di Hooten & the Lady, dove vengono raccontate le gesta di due esploratori alla ricerca di tesori perduti e nascosti in tutto il mondo. Ora è giunto il momento di passare al cinema e si comincia con un film francese con protagonista Vincent Cassel, ovvero Un attimo di follia. Il titolo fa riferimento alla sbandata di un cinquantenne per la figlia diciottenne del suo migliore amico. Hits mette sul tavolo un pezzo da 90 del cinema recente, ovvero la prova di Brad Pitt in un film di guerra, parliamo ovviamente di Fury. Se la guerra non è il genere che volete vedere stasera, allora potrete provare a fermarvi su Family, dove c'è una pellicola per tutti i membri della famiglia, ovvero Viaggio nell'isola dei dinosauri. Il cinema italiano è presente in questa prima serata grazie a Come non detto, opera prima del regista Ivan Silvestri incentrata sulla difficoltà di un ragazzo nello svelare la propria omosessualità alle persone facenti parte del suo microcosmo affettivo. Infine va segnalato Tom Cruise in Collateral nel film di Micheal Mann che è già un cult, lo vedremo su Max.