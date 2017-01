STEFANO DE MARTINO / News: fine della storia, arriva il divorzio da Belen Rodriguez (oggi, 13 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: UNA STORIA SENZA… FINE? (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra senza fine. Il ballerino campano si è innamorato della showgirl argentina mentre era ancora fidanzato con Emma Marrone, la cantautrice salentina che ha sofferto terribilmente per la fine della relazione. Stefano ballava con Belen durante il corso di “Amici – Big”, la gara di ex Amici di Maria de faceva da traino ad una edizione fiacca che ha visto vincere la meteora Gerardo Pulli. Tra una coreografia e l’altra, nel cuore di Stefano e Belen qualcosa si muove ed esplode. Entrambi fidanzati, lui con Emma, lei con Fabrizio Corona. Entrambi passionali e “fuori di testa”, poco avvezzi alle regole del mondo dello spettacolo e così, è scattato l’amore. Emma e Corona l’hanno praticamente saputo per merito dei giornali di gossip che, come ben ricorderete, all’epoca impazzirono. La conferma poi, arriva sul palco da Belen che, attaccata aspramente dai fan di Emma, entrava in scena accompagnata da fischi e boati di disapprovazione. Poi una breve chiacchierata con Maria, con Stefano sorridente alle sue spalle: “Mi sono innamorata…” disse con gli occhi lucidi e pieni di emozione. Da quel momento il sogno ebbe inizio. Stefano e Belen erano la coppia più invidiata dello showbiz italiano. Belli, ricchi, famosi, liberi ed audaci. Emma restava in silenzio e Fabrizio Corona combinava ancora dei guai. L’amore prosegue e nasce Santiago e arrivano anche le nozze. Belen diventa ufficialmente la signora De Martino, e nessuno potrà mai spezzare il loro incanto d’amore, la loro storia senza fine, la favola che ogni principessa vorrebbe vivere. Dopo poco però, l’amore invece finisce (o meglio, si modifica…) e la coppia non riesce a trovare il modo per poterlo salvare. Ed allora arriva la separazione. La prima estate da “separati” passata ad Ibiza. Lei ritrova l’amore tra le braccia di Andrea Iannone, lui si dedica al figlio e si confida con i fan: “La ama ancora!”. Pianti, crisi, fotografie insieme e la storia continua… Novella 2000 però, con una anticipazione “distrugge” il sogno: A fine gennaio Belen e Stefano divorziano. A questo punto si stanno davvero tracciando i contorni della parola “fine”?

