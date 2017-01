STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: quali servizi manderanno in onda stasera, 13 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 13 gennaio 2017) - Striscia la notizia torna in scena anche stasera, venerdì 13 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5: a partire dalle 20.40 circa verrà trasmessa una nuova puntata del Tg satirico, come sempre guidata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme alle veline Irene e Ludovica. Prima di scoprire quali servizi verranno trasmessi più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo durante l'appuntamento di ieri. Il primo inviato è l'imitatore di Bruno Vespa, che come sempre ha incontratovari politici e scherzato con loro, tra i tanti ci sono Stefano Candiani e Simone Baldelli. Luca Galtieri è il prossimo inviato: nel suo servizio viene mostrata la situazione dell'ospedale di Cosenza, e si ascoltano le parole di medici, pazienti e familiari. Si passa poi all'inviata Radja, che racconta dei servizi igienici in alcune strutture. Nel video viene mostrato come negli uffici postali non ci siano i bagni per le persone che si recano nella struttura, così l'inviata omaggia alle persone dei pappagalli per le emergenze. Il servizio successivo è quello di Valerio Staffelli, ma prima fa una comparsata il cagnolino Lucino: l'inviato mostra nuovamente come i tram di Atm passino con il semaforo rosso. Arriva la rubrica di Cristiano Militello, che si trova tra le persone della città di Fondi, parte poi il servizio dove vengono mostrati i cartelli con i loro errori. Dopo il servizio di Eugenio il genio e un momento dedicato a Wanna Marchi e alla figlia concorrenti a L'Isola dei Famosi, si passa al video del programma Dalla vostra parte: viene mostrato come nei fuopri onda ci siano accorsi prima della diretta. Jimmi Ghione intervista il giornalista Paolo Chiarello, e si passa poi alla rubrica Spetteguless. Si parla quindi di gossip, come quello della coppia di nuotatori Magnini-Pellegrini.

