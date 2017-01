Sanremo 2017 / Fiorella Mannoia favorita per la vittoria? (oggi, 13 gennaio 2017)

SANREMO 2017, FIORELLA MANNOIA FAVORITA PER LA VITTORIA? (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Sanremo 2017 non è ancora iniziato, ma già sono partite le prime speculazioni sul possibile vincitore di questa nuova edizione del Festival. La Snai dà Fiorella Mannoia come probabile vincitrice della 67esima edizione di Sanremo 2017 con un punteggio di 4,00, seguita da Sergio Sylvestre con 6,00. Al terzo posto nella classifica dei papabili vincitori di Sanremo 2017 c'è invece Elodie Di Patrizi, la cantante amica di Emma Marrone che si piazza dopo Fiorella Mannoia e Sergio Sylvestre con 8,00 punti. Sarà davvero così? Fiorella Mannoia porta a Sanremo 2017 "Che tu sia benedetta", canzone scritta per lei da Amara, e che promette di essere un successo come tutte le canzoni cantate dall'artista. Anche Stanleybett dà come favorita Fiorella Mannoia con un punteggio di 5,00, cosa che fa capire come il ritorno della cantante a Sanremo 2017 dopo trent'anni sia visto come una delle novità più entusiasmanti di quest'anno.

SANREMO 2017, UN FESTIVAL DIVERSO DAL SOLITO? (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Quello di Sanremo 2017 potrebbe essere un Festival un po' diverso da quello che abbiamo visto gli altri anni. Ci sono grandi ritorni - come quello di Fiorella Mannoia - grandi classici - come Carlo Conti - e grosse novità - come Maria De Filippi. Quest'anno forse si è voluto fare qualcosa di diverso dalle scorse edizioni per cercare di ravvivare un Festival che, negli ultimi tempi, era stato accusato di essere diventato noioso e senza aspettative. Saranno presenti anche ospiti internazionali, come Ricky Martin, e superospiti del Calibro di Tiziano Ferro, uno dei cantanti più significativi della scena musicale italiana. Ciò che però rischia di far rimanere male i telespettatori - e che gli scorsi anni era funzionato molto - è che Mai Dire Sanremo, condotto dalla Gialappa's Band, è invece saltato. "Non c'è nessuno scandalo né polemica. A malincuore abbiamo dovuto rifiutare questa (seppur allettante) proposta perché incompatibile con gli impegni legati al DopoFestival. Non siamo bionici. Già parecchi mesi fa avevamo specificato che se avessimo fatto il DopoFestival, non avremmo potuto fare il anche il commento su Rai 4. Piuttosto che fare male due cose, preferiamo farne male una sola", ha detto Marco Santin a Blogo. E forse questa non è una novità molto positiva. Insomma, speriamo che sia un Festival di Sanremo 2017 diverso, ma in meglio.

