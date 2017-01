Stefano Accorsi e Bianca Vitali/ Gravidanza annunciata sui social dall'attore al suo terzo figlio (Oggi, 13 gennaio 2017)

STEFANO ACCORSI E BIANCA VITALI, GRAVIDANZA ANNUNCIATA SU INSTAGRAM (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Ed ecco il primo, importante, gossip dell'anno. A dare fiato alle trombe è l'attore Stefano Accorsi che, proprio qualche ora fa, ha annunciato la gravidanza della moglie via Instagram. Dal suo profilo ufficiale, dove l'attore è sempre attivo, Stefano Accorsi ha scritto: "Bianca e io siamo in dolce attesa". La notizia era già nell'aria da un po' ma finalmente c'è l'ufficialità da parte di Stefano Accorsi felice per il prossimo arrivo del loro primo figlio. La coppia si è sposata nel novembre del 2015 a Borgonovo Val Tidone, nel Piacentino. ma i due si erano conosciuti tre anni prima durante le riprese della serie Sky "1992". I due sono felici della lieta novella anche se Bianca è al suo primo figlio mentre Stefano Accorsi ne ha avuti due dalla lunga storia d'amore con Laetitia Casta. Entrambi gli attori sono felici di aver dato la lieta novella così come i fan sono stati lieti di averla avuta. Stefano Accorsi attualmente è sul set di 1993, il seguito di 1992, la serie che ha fatto da location alla nascita del loro amore. Nelle prossime settimane le riprese si concluderanno e presto la serie sarà in tv, intanto, Stefano Accorsi sbarcherà anche negli Usa dove nei prossimi giorni andrà in onda la serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope. Sembra che tutto vada a gonfie vele per l'attore e noi non possiamo che fargli i nostri auguri per la lieta novella.

