TERESA ANN SAVOY/ Morta icona del cinema degli anni ’70: lavorò con Tinto Brass e in Sandokan di Sollima (oggi, 13 gennaio 2017)

TERESA ANN SAVOY, MORTA ICONA DEL CINEMA ANNI ’70: HA LAVORATO CON TINTO BRASS E IN SANDOKAN DI SOLLIMA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Si è spenta all’età di 62 anni Teresa Ann Savoy, icona del cinema degli anni ’70: l’attrice, originaria di Londra, si è trasferita in Sicilia a soli sedici anni ed è stata lanciata sul grande schermo dal regista Alberto Lattuada, che l’ha scelta per recitare all’interno di Le farò da padre, pellicola del 1974. Teresa Ann Savoy è morta a Milano: aveva lavorato anche con Tinto Brass, per il film Salon Kitty (1976) e Caligola (di tre anni dopo, era il 1979, e l’attrice aveva dato il volto alla magnifica Drusilla), ma durante la sua carriera aveva preso parte anche a diversi sceneggiati, tra cui il famoso La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! diretto da Sergio Sollima nel 1977, dove assunse il ruolo di Jamilah. Dopo il 1989 l’attrice si è presa un decennio di pausa per tornare sulle scene con La fabbrica del vapore, diretto da Ettore Pascucci. Impossibile, infine, non nominare anche il lavoro al fianco del regista Miklos Jancsò, ne Il cuore del tiranno (1981).

