THE FALL 3 / Anticipazioni puntata 13 gennaio 2017: Rose rivela la verità su Spector

THE FALL 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di The Fall 3, in prima TV assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "The Hell Within Him". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Spector (Jamie Dornan) continua ad essere ricoverato in ospedale, dove viene interrogato ripetutamente su alcune cose. Il medico deve appurare infatti quali particolari ricordi esattamente, per ottenere più informazioni possibili. Intanto, Stella (Gillian Anderson) si fa numerose domande riguardo ai diari del killer ed alla sua funzione, ipotizzando che potessero incitarlo nella sua follia omicida. Nel frattempo, Sally Ann (Bronagh Waugh) continua a riguardare le foto di famiglia, in cui un tempo sembravano felici. Dopo una serie di test ed indagini sui suoi ricordi, il medico che ha in cura Spector avvisa Stella che ha riscontrato una forte perdita della memoria a lungo termine. La falla è di circa sei anni, particolare che reputa verosimile e forse organica, dovuta alla perdita d'ossigeno oppure essere addirittura psicogenetica e quindi connessa strettamente al trauma. L'unico modo per accertarlo è fare una risonanza, ma la presa dei frammenti di metallo nel corpo di Spector rende impossibile eseguire l'esame senza compromettere la sua vita. Eastwood (Stuart Graham) ipotizza che stia fingendo e raccomanda che nel frattempo venga trasferito in un ospedale psichiatrico in cui potrà avere contatti solo con la Larson (Krister Henriksson). Mentre Keira Sheridan (Aisling Bea) si occupa della riabilitazione di Spector, Stella manifesta la propria preoccupazione per Sally Ann, ma crede che potrebbe diventare anche un valido testimone per l'accusa. Eastwood intende anche portare alla sbarra Rose (Valene Kane), nonostante le sue condizioni psicofisiche. Stella ricorda inoltre che Sally Ann ha dovuto abortire di fronte alla Polizia e che ora non ha solo perso il bambino e la propria identità, ma anche il lavoro. Più tardi, Rose accetta di parlare con Stella riguardo al suo incontro con Spector, la violenza, la paura, il bisogno di tenerlo lontano dalla figlia ad ogni costo. Sapeva che se l'avesse portata all'interno dell'edificio sarebbe diventata la prossima vittima. I legali di Spector gli raccomandano caldamente di presentarsi in tribunale, in modo che possa presentare la propria strategia difensiva. Il giudice stabilisce che lo Strangolatore non può essere giudicato fino a quando non sarà cosciente dei propri crimini, ordinandone il trasferimento. La popolazione ovviamente insorge per il verdetto, vedendo la decisione come una possibilità di lasciarlo impunito. Molte ore dopo, Sally Ann ascolta inerme le accuse rivolte dai media al marito e decide di prendere una decisione drastica. Fornisce ai figli del sonnifero e li fa addormentare, adagiandoli poi sui sedili posteriori dell'auto. Raggiunge poi la spiaggia e si ferma a guardare verso l'acqua con lo sguardo vuoto, prima di accendere il motore e premere l'acceleratore.

THE FALL 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 GENNAIO 2016, EPISODIO 4 "THE HELL WITHIN HIM" - In questo nuovo episodio di The Fall 3, Stella sarà costretta ad affrontare l'impatto shockante che i crimini di Spector hanno avuto sulla sua famiglia. Richiede anche che il suo diario personale venga acquisito come prova e definisce Spector come un virus in grado di nuocere ancora a chiunque incontri sul suo cammino, anche se in questo momento appare incapace di compiere qualsiasi tipo di crimine. Spector intanto viene trasferito dall'ospedale di Belfast ad un istituto psichiatrico di massima sicurezza e sembra ancora avere quell'amnesia di sei anni. Rose invece decide di parlare apertamente a Stella del tipo di legame che ha avuto con Spector, nel dettaglio. La domanda più attesa da parte di tutti i fan riguarda in realtà le sorti della moglie di Spector. L'abbiamo vista dirigersi a tutta velocità verso la spiaggia dopo aver narcotizzato i figli. Il killer sarà responsabile anche di queste morti? A questo si aggiunge anche la dichiarazione di Rose, che stiamo attendendo ormai da troppo tempo. Rappresenterà uno dei momenti più forti dal punto di vista emozionale dell'intero show di Allan Cubitt.

© Riproduzione Riservata.