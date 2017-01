THE FOUNDER/ Il film sul "sogno americano" nella storia di McDonald's

The Founder, magistralmente interpretato da Michael Keaton è la vera storia di Ray Kroc, anonimo venditore della provincia americana con il pallino degli affari, e della svolta intrapresa dalla sua vita grazie all'incontro folgorante con i fratelli Mac e Dick McDonald. Kroc si è sempre adattato a vendere un po' di tutto, ma è in attesa della grande occasione. Le vendite del suo Multimixer per la preparazione di frullati non vanno per niente bene ed è anche per questo che rimane subito molto stupito quando riceve un ordine addirittura per 6 Multimixer che consentono di preparare ben 30 frullati alla volta. A quale ristorante americano, negli anni '50 serve preparare contemporaneamente così tanti frullati?

Per questo, incuriosito, si reca di persona al chiosco dei fratelli McDonald a San Bernardino, riconoscendo immediatamente del potenziale nel loro speedy system: il segreto del successo dei due fratelli sta in una cucina perfettamente ottimizzata ed efficiente e in hamburger di qualità, patatine e bibite analcoliche servite alla velocità della luce; in un contesto in cui a farla da padrone sono ancora i drive-in, dove si viene serviti direttamente nella propria automobile, con tempi di attesa più lunghi, i fratelli McDonald rivoluzionano tutto, invitando le persone a mettersi in fila davanti al proprio chiosco, per essere serviti in pochi minuti.

Kroc è deciso a mettersi in affari con i McDonald e riesce a diventare responsabile del progetto di franchising, finendo però per snaturare completamente l'idea originaria: per i fratelli McDonald conta unicamente servire prodotti genuini, di qualità, per questo, almeno inizialmente, riescono a imporre che i vari ristoranti aperti in franchising siano sottoposti a stringenti controlli; il cinico Ray Croc, invece, guarda unicamente al proprio profitto, a scapito della bontà dei prodotti serviti. Ma è il capitalismo d'assalto bellezza, e Ray Kroc continua la sua inarrestabile scalata, arrivando a impossessarsi del marchio McDonald's e del simbolo iconico, i due archi dorati, creato da Dick McDonald e divenuto negli anni icona pop al pari della Marilyn Monroe di Andy Warhol. Da venditore porta a porta Ray Kroc diventa l'imprenditore che ha trasformato McDonald da chiosco di hamburger in un impero che oggi conta oltre 35 mila ristoranti in tutto il mondo.