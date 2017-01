THE STRAIN 3 / Anticipazioni puntata 13 gennaio 2017: Fet scoprirà la relazione fra Eph e Dutch?

THE STRAIN 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Strain 3, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "La fuga". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Gus (Miguel Gomez) continua la sua fuga senza Angel (Joaquín Cosio), diretti verso un'altra città. Nel passato, la madre di Gus accetta che due familiari diano una lezione al marito dopo che l'uomo ha picchiato sia lei che il bambino. Nel presente, Setrakian (David Bradley) incontra di nuovo Palmer (Jonathan Hyde), che lo mette sulle tracce dell'uomo che l'ha tradito, consengnando il carico ad Eichorst (Richard Sammel). Nel frattempo, Eph (Corey Stoll) testa la registrazione effettuata a bordo della nave e conclude che il segnale del Padrone possa aver interferito con il sistema di bordo. Subito dopo, non appena il suono si diffonde, Dutch (Ruta Gedmintas) inizia a sentirsi male ed infine si accascia a terra. Mentre Cyrus Minow (Jonathan Higgins) rivela a Setrakian e Fet (Kevin Durand) che il carico è finito nelle mani di Sanjay (Cas Anvar), Gus ritorna nel suo appartamento nella speranza che la madre si trovi di nuovo lì. Quinlan (Rupert Penry-Jones) raggiunge invece di nuovo gli Antichi per capire se qualcuno di loro si sia unito al Padrone. Nell'Occido Lumen è infatti menzionato episodio risalente a migliaia di anni prima, in cui uno degli Antichi è stato sigillato nel sarcofago del Padrone. Nonostante qualche riluttanza, gli Antichi accettano di fare parte del piano di Quinlan, che a quel punto annuncia il suo ritorno per quella stessa sera. Più tardi, Angel raggiunge Gus nel suo appartamento e viene attaccato da Guadalupe (Adriana Barraza). Prima che la donna possa ucciderlo, il figlio le spara in fronte. Intanto, Setrakian e Fet vengono guidati da Minus fino al deposito in cui Eichorst ha stoccato il sistema di riciclo di sangue per il Padrone. Eph invece si prende cura di Dutch fino a che non riprende del tutto le forze. Fra uno scherzo e l'altro, i due iniziano a parlare di approcci e finiscono per baciarsi. Nel frattempo, Kelly (Natalie Brown) rivela ad Eichorst che Setrakian ed il suo gruppo si stanno avvicinando pericolosamente al carico. Quella sera, Quinlan ritorna dagli Antichi, ma Eichorst si presenta sul posto con il suo esercito di Strigoi. Dopo aver rivolto delle parole di biasimo agli Antichi, Eichorst attiva una valigetta esplosiva ed ordina l'attacco agli Strigoi, in modo che non possano disattivare l'ordigno. Mentre Quinlan guadagna l'uscita a colpi di spada e gli Antichi eliminano gli avversari a manciate, Eichorst spunta dalla parte opposta della città grazie ad un cunicolo. Attiva poi il detonatore, che fa esplodere una bomba in grado di distruggere l'edificio e le strutture limitrofe.

THE STRAIN 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "LA FUGA" - La città di New York viene presa d'assalto e lentamente crolla su se stessa. Eph e Dutch lottano contro il tempo per poter finire il loro dispositivo nel tentativo di fermare il Padrone prima che la città venga invasa. Intanto, la Feraldo, Angel e Gus combattono l'ultimo step della resistenza per impedire che il virus venga diffuso. Palmer decide invece di vendicarsi di alcuni errori commessi nel passato, ma potrebbe anche aver superato il limite. In questa nuova puntata di The Strain 3 scopriremo inoltre cos'è successo in passato a Palmer, la sua bramosia nel sentirsi accettato dal vecchio e potente padre. Anche se cerca con qualsiasi mezzo a ricavarsi un proprio spazio nella società del genitore, l'anziano gli dà un bonus d'uscita perché non solo si allontani dalla città, ma recida anche ogni rapporto fra loro. Gli ultimi sviluppi sulla storia d'amore fra Eph e Dutch, forse vista dal medico come una sostituta di Nora, ci portano inevitabilmente ad una domanda. Come reagirà Fet quando scoprirà tutto?

