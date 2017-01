THE WORD/ Su Canale 5 il film con Bradley Cooper e Zoe Saldana, alla regia Brian Klugman e Lee Sternthal (oggi, 13 gennaio 2017)

THE WORDS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: IL CAST - The words, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 23.20, una pellicola americana di genere drammatica e sentimentale che è stata realizzata nel 2012 per la regia di Brian Klugman e Lee Sternthal i quali si sono occupati anche della realizzazione di soggetto e sceneggiatura. Nel cast figurano Bradley Cooper, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Ben Barnes e Nora Arzeder. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE WORDS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 13 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Un uomo di nome Clayton Hammond (Dennis Quaid), noto e popolare autore sta promuovendo il suo ultimo libro intitolato The Words e ha deciso di prendere parte ad una lettura pubblica del suo libro. Il libro racconta la storia di un ragazzo di nome Rory Jansen (Bradley Cooper), scrittore non ancora di successo il quale vive a New York insieme alla propria compagna Dora (Zoe Saldana). Rory ha da sempre forti ambizioni e vorrebbe sfondare ed avere successo come scrittore, purtroppo però il suo primo romanzo non viene preso in considerazione da nessun editore che puntualmente lo rifiutano. Poiché Rory ha necessità di soldi decide di lavorare all’interno di un’agenzia letteraria con la speranza di trovare almeno lì un editore disposto a pubblicare il suo lavoro. Nel frattempo Rory e Dora decidono di sposarsi e mentre sono in viaggio di nozze a Parigi Dora si imbatte in un bellissimo negozio di antiquariato dove acquista una antica valigia che decide di regalare a Rory. Quando i neo sposini tornano a New York Rory si accorge all’interno della valigia di un manoscritto che descrive la vita di un ragazzo di nome Jack. Rory rimane subito affascinato da quel racconto così decide di trascrivere quel testo sul suo pc, la moglie quando si accorge di quel testo, credendo sia suo, convince il marito a farlo leggere ad un editore il quale ne rimane immediatamente colpito che decide di offrirgli un contratto e di pubblicare il libro che ottiene un gran successo. Rory è divenuto finalmente famoso. Clayton smette per un po’ di leggere il libro e dopo essere andato dietro le quinte fa la conoscenza di una ragazza di nome Daniella che lo intervista. Si prosegue con la lettura e si scopre che Rory decide di incontrare il vero autore del romanzo il cui racconto è in realtà la sua autobiografia, prima però che possa rivelare la conclusione del libro, Hammond interrompe la lettura dicendo ai suoi fan di comprare il libro per capire come termina la storia. Daniella invece lo segue nel suo appartamento e qui Hammond le spiega la conclusione del libro.

© Riproduzione Riservata.