TRONO CLASSICO / Uomini e Donne gossip e anticipazioni: Riccardo Gismondi contro Martina “Se ha rosicato… amen!” (oggi, 13 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI CONTRO MARTINA LUCHENA - Riccardo Gismondi come ben sapete, è stato uno dei tronisti della prima stagione del trono classico di Uomini e Donne del 2016. Tra la scelta di Clarissa Marchese e Claudio Sona, è arrivato anch lui che, incredibilmente, cambiando ogni sorta di pronostico online, è uscito dal programma tra le braccia della giovane Camilla Mangiapelo. Gli estimatori del programma infatti, pensavano che il giovane campione di basket avesse scelto Martina Luchena, la giovane 23enne torinese che, proprio nel corso della puntata dedicata alla scelta, ha avuto modo di screditare il ragazzo con parole molto dure. In studio inoltre, prima della scelta, c'è stato un pesantissimo scontro tra Camilla e Martina e, rimanendo in studio solo con la Mangiapelo, il tronista ha fatto la sua scelta finale uscendo fuori dalla trasmissione con la sua corteggiatrice preferita. Durante i troni di Riccardo, Claudio S., Clarissa e Claudio D., i social sono stati una componente davvero fortissima ecco perché, proprio attraverso questi, Riccardo non ha apprezzato l'ultimo gesto di Martina. Secondo la Luchena infatti, la scelta di Riccardo e Camilla non avrebbe trasmesso alcun tipo di emozione e, queste parole hanno fatto infuriare Riccardo che ha immediatamente risposto giudicando le sue parole fuori luogo. Di seguito, Riccardo raggiunto da UrbanPost ha avuto modo di chiarire il suo punto di vista: “Io non sprecherei parole per commentare la caduta di stile della sua esternazione. Io penso che dopo la fine del programma non si deve portare rancore. La scelta era una sola e io ho fatto la migliore. Se qualcuno ha avuto qualcosa da ridire, oppure ha ‘rosicato’, amen. Sinceramente pensavo l’avesse presa in maniera sportiva, dato che si era dimostrata una gran donna, ma forse questo suo aspetto è stato solo di facciata”.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FOTO, MANFREDI FERLICCHIA TROVA L’AMORE - Manfredi Ferlicchia è ritornato al centro del gossip del trono classico di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore palermitano è diventato famoso per essere stato la scelta di Giorgia Lucini, ex tronista che ha scelto di proseguire il suo percorso fuori dalla trasmissione insieme a lui. La loro storia è stata molto bella quanto tormentata e poi, durante la partecipazione a Temptation Island, la coppia si è definitivamente lasciata per via di alcuni comportamenti che non sono piaciuti al giovane siciliano. Fuori dall'isola delle tentazioni poi, Giorgia ha ritrovato l'amore tra le braccia di Andrea Damante, deejay veronese che attualmente sta vivendo una bellissima storia d'amore con Giulia De Lellis. Dopo numerose frecciatine social, Manfredi e Giorgia hanno raggiunto un perfetto equilibrio e si sono ritrovati nuovamente insieme per un sano rapporto d'amicizia dopo una storia d'amore molto importante. Attualmente Manfredi pare avere trovato nuovamente l'amore tra le braccia di Ylenia, ballerina che ha partecipato ad Amici Casting nella speranza di poter prendere parte alla scuola più famosa e talentuosa d'Italia. “La cosa importante è cogliere la bellezza collaterale che è il legame profondo con tutte le cose", scrive Manfredi su Instagram. Cliccate qui per visionare lo scatto.

