Top Gear Italia / Anticipazioni terza puntata in onda questa sera su Cielo (oggi, 13 gennaio 2017)

TOP GEAR ITALIA: LA TERZA PUNTATA IN ONDA SU CIELO, ECCO I NOMI DEGLI OSPITI (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Va in onda questa sera la terza puntata in chiaro di Top Gear Italia, la trasmissione tutta dedicata ai motori che ha come protagoniste non solo le macchine, ma anche i tre conduttori Guido Meda, Joe Bastianich e Davide Valsecchi. Lo show creato dalla Bbc - che ha vinto il Guinness World Record per il programma più visto al mondo - è approdato anche in Italia e ci si chiede se possa avere lo stesso successo del fratello inglese, che invece è condotto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Durante Top Gear Italia, Guido Meta, Joe Bastianich e Davide Valsecchi andranno a sperimentare e vedere nuove vetture gettandosi giù per le curve delle Dolomiti fino a saltare nelle famose e affascinanti dune del Marocco: sfide di velocità, macchine di ultima generazione che sembrano uscite da un film di fantascienza, Top Gear Italia non avrà nulla da invidiare al programma londinese. Nella puntata che andrà in onda questa sera, saranno ospiti gli attori Alessandro Roja e Alessandro Borghi. I tre conduttori si sfideranno nel "demolition derby" (dal nome non è difficile capire di cosa si tratta) e poi Joe Bastianich e Guido Meta si cimenteranno con le pericolose curve delle dolomiti.

TOP GEAR ITALIA: LA TERZA PUNTATA IN ONDA SU CIELO, ECCO QUALCHE CURIOSITÀ (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Cosa bisogna sapere su Top Gear Italia? Innanzitutto qualcosa in più sull'identità dei tre conduttori, che già in molti conoscono. Guido Meta è vice direttore di Sky Sport e a capo della direzione di Motori, Davide Valsecchi è un pilota automobilistico e Joe Bastianich è collezionista di moto e macchine (e quindi se ne intenderà abbastanza di vecchi e nuovi modelli). A Top Gear Italia abbiamo fatto anche la conoscenza di Stig, il test driver più misterioso al mondo di cui nessuno conosce l'identità. Sarà lui a dover allenare "l'ospite famoso" che sarà presente in ogni puntata di Top Gear Italia, e siamo sicuri che già sta partendo il totonomi per scoprire di chi si tratta - ma tanto gli ideatori del programma non ve lo diranno mai! Per non far scoprire la sua identità, The Stig indosserà sempre un casco e una tuta ignifuga dello stesso colore. Insomma, tutto è pronto per Top Gear Italia: resta solo da sapere se avrà lo stesso successo e la stessa verve del programma nato in Gran Bretagna.

