UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Roberto non ascolta Marina, ne pagherà le conseguenze? (Oggi, puntata 13 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: ROBERTO ASCOLTA MARINA? - Un posto al sole torna in onda questa sera per l'ultimo episodio settimanale, come sempre su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si rivedrà Roberto alle prese con i suoi problemi di salute ai quali non darà la giusta attenzione. Marina e Filippo saranno molto preoccupati per le sue sorti, credendo che possa nascondersi qualcosa di grave dietro i suoi mancamenti ma ai loro consigli non verrà dato seguito: Roberto continuerà a sottovalutare questi segnali, si pentirà in futuro di questo suo grave errore? Mentre la famiglia Ferri sarà alle prese con questa preoccupazione, che avvicinerà a sorpresa i due storici amanti, i Poggi non se la passeranno molto meglio. Renato non sospetterà che Nadia lo ha tradito con Alberto e la baby sitter di Irene porterà avanti la sua farsa, cercando di tornare alla normalità nella sua relazione con il compagno. Eppure la sua mente continuerà a vagare e, nonostante abbia chiaramente chiesto a Palladini che un simile errore non dovrà più ripetersi, continuerà a pensare costantemente a lui. Sta nascendo un vero sentimento? Dopo qualche giorno di assenza, Rossella e Patrizio sono tornati al centro delle scene della soap partenopa. Dopo avere visto la figlia di Silvia criticare i lavori di ristrutturazione a casa di Vittorio, sarà oggi il momento di nuove scaramucce con il fidanzato: all'università, Patrizio incontrerà un compagno di Rossella dal fisico particolarmente prestante e non potrà evitare di mettersi in competizione con lui, ritenendosi non all'altezza di questo ragazzo. Come reagirà di fronte a questa nuova divertente situazione?

