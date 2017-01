UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI / Neil Patrick Harris sarà il crudele Conte Olaf. Sbarca su Netflix la prima stagione (13 gennaio 2017)

UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI, SBARCA SU NETFLIX LA PRIMA STAGIONE: NEIL PATRICK HARRIS SARA' IL CRUDELE CONTE OLAF (13 GENNAIO 2017). LA SERIE - Netflix diventerà oggi, venerdì 13 gennaio 20177, protagonista del debutto de Una serie di sfortunati eventi, ispirata alla saga letteraria Lemony Sicket di Daniel Handler, già promotore di una pellicola cinematografica omonima con protagonista Jim Carrey. Come già successo in passato per il grande schermo, lo stesso Handler ha inoltre partecipato alla realizzazione del format, anche in qualità di produttore esecutivo. Ad assumere il volto del famigerato Conte Olaf, crudele, arrivista e bramoso di denaro e potere, sarà invece un altro dei volti amati del piccolo schermo, Neil Patrick Harris. L'attore è stato portato alla ribalta per il suo ruolo istrionico di Barney Stinson, all'interno della comedy How i meet your mother. Il talento dell'artista è indiscusso ed in base alle critiche che lo show ha già ricevuto, sembra proprio che cavalcherà ancora una volta la cresta dell'onda del successo. La trama è molto semplice ed ha portato sul set Louis Hynes nei panni di Klaus e Malina Weissman in quelli di Violet, che formeranno due dei tre fratelli Baudelaire. La favola, così come potrebbe essere vista, ci proietterà all'interno delle peripezie dei tre fratellini, che cercheranno di sfuggire al desiderio omicida del Conte Olaf. Quest'ultimo vuole infatti solo impossessarsi dell'eredità che i Baudelaire hanno ricevuto in seguito alla morte dei genitori. Sarà disposto a fare di tutto pur di ottenere ciò che vuole, ingaggiando una battaglia all'ultimo travestimento, che tuttavia non ingannerà fino in fondo i brillanti Violet e Klaus. La trama rimarrà quindi pressocché invariata rispetto all'originale, ripercorrendo sketch divertenti come la scena del matrimonio fra il Conte e Violet. La stessa Weissman ha rivelato in un'intervista a Coming Soon che rappresenta la scena più divertente che ha interpretato all'interno della serie Tv. Otto le puntate che potremo visionare fin dalla mattina di oggi, un evento che già da diversi mesi promette di essere uno dei maggiormente importanti di tutta la stagione televisiva. Il voto di Rotten Tomatoes è infatti di 8.14 punti su 10 totali ed è stata definita "una commedia squisitamente bizzarra, secca e gotica". L'impressione che hanno avuto molti degli attori che fanno parte del cast è che si trovassero all'interno di una piece teatrale, fatta di momenti intensi, soprattutto a livello recitativo. Nulla verrà comunque lasciato al caso, come la decisione di pubblicare Una serie di sfortunati eventi proprio di venerdì 13. Dato il titolo, non poteva che andare così!

UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI, SBARCA SU NETFLIX LA PRIMA STAGIONE: NEIL PATRICK HARRIS SARA' IL CRUDELE CONTE OLAF (13 GENNAIO 2017). LA TRAMA - La storia che verrà presentata ne Una serie di sfortunati eventi ci porterà a conoscere i tre fratelli Baudelaire, vittime di un tragico evento. I genitori sono infatti misteriosamente morti e questo vorrà dire che Klaus, Violet e Sunny, la più piccola, dovranno essere affidati ad estranei. Anche se l'assistente sociale è pronto ad affidarli ad una famiglia adottiva, compare sulla scena il Conte Olaf, che esibisce un documento dei defunti Baudelaire che lo nomina tutore dei tre ragazzi, nonché amministratore della loro eredità. Ovviamente Klaus, dotato di un'intelligenza formidabile, intuisce che in realtà l'uomo non è proprio chi dice di essere e che cercherà presto di ucciderli. A questo si aggiungeranno altre numerose peripezie che i fratelli Baudelaire vivranno mentre cercano di risolvere il mistero sulla morte dei genitori. I tre ragazzini entreranno presto a contatto con una realtà che non avrebbero mai immaginato, scoprendo anche di avere ancora una zia in vita. Nonostante l'incontro fra i quattro sarà molto breve, i Baudelaire potranno proseguire le loro ricerche proprio grazie ad alcuni indizi lasciati dalla zia.

© Riproduzione Riservata.