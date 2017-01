UNA VITA/ Anticipazioni: Teresa scopre la verità, è lei l'unica Cayetana Sotelo Ruz (Oggi, puntata 13 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: TERESA SCOPRE LA VERITA'! - Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una vita, che non avrà più spazio nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5. Dopo il ritorno di Amici di Maria De Filippi, infatti, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di sospendere le vicende di Acacias 38 che torneranno soltanto nel periodo compreso dal lunedì al venerdì. Nell'episodio odiero, Mauro proseguirà nelle sue indagini relative a Teresa ottenendo un nuovo incontro con lei grazie all'aiuto di Suor Brigida. Sarà in tale occasione che mostrerà alla maestra la foto nella quale appare in ospedale in compagnia di un'altra bambina: le spiegherà che una delle due piccole è proprio lei ma la reazione di Teresa sulle prime non sarà delle migliori. Solo in seguito la donna deciderà di rivedere l'ispettore che non potrà fare a meno che darle maggiori dettagli di quanto da lui scoperto annunciandole che è lei la vera Cayetana Sotelo - Ruz. Crederà questa volta alle sue parole?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 13 GENNAIO 2017: PROSEGUE LA VENDETTA DI CAYETANA - Mentre l'identità della vera Cayetana Sotelo - Ruz si farà sempre più chiara, oggi a Una vita la vedova di German otterrà un incredibile riconoscimento. Sarà la stessa regina, che in passato l'aveva accusata di essere una bugiarda, ad inviarle un telegramma nel quale la ringrazierà per la sua recente opera svolta a favore dei soldati di Acacias 38. In tale occasione il prestigio della perfida dark lady potrà dirsi completamente ritrovato, soprattutto tenendo conto che la regina la inviterà ad un incontro a palazzo. Sappiamo bene che purtroppo non ci sarà nulla di sincero in quanto accaduto: le intenzioni di Cayetana saranno tutt'altro che benefiche e vere. Dietro ogni suo comportamento ci sarà il desiderio non solo di tornare ad essere la donna potente di un tempo ma anche di portare a termine la sua vendetta nei confronti delle vicine che le hanno voltato le spalle durante il suo breve soggiorno in carcere.

