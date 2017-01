UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: la nuova vita di Cristiano Lo Zupone in attesa dell’amore (Oggi, 13 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: CRISTIANO LO ZUPONE PRESENTA IL SUO PRIMO LIBRO – Cristiano Lo Zupone è stato un cavaliere del trono over di Uomini e Donne solo per pochi mesi ma tanto è bastato per entrare nel cuore del pubblico che continua a seguirlo sui social. Dopo l’addio al trono over, Cristiano Lo Zupone ha deciso di cambiare la propria vita e trasformarsi in uno scrittore. A breve, infatti, verrà pubblicato il suo primo libro. Si intitola “Tutto quello che non ho” e come si legge sulla Gazzetta Meridionale si riferisce a ciò che manca nella vita di Cristiano ovvero una famiglia. Dietro l’aspetto del belloccio si nasconde un ragazzo serio, romantico, sognatore e, soprattutto, legato ai valori veri della vita. Cresciuto in una famiglia unita, Cristiano Lo Zupone sogna un amore come quello dei suoi genitori ma, purtroppo, finora non l’ha ancora trovato. “La mia condanna è che a causa del mio aspetto fisico, spesso le donne mi allontanano perché pensano che io possa solo giocare con loro. Io invece cerco disperatamente l’amore, l’amore vero. Cerco la donna giusta con cui costruire una famiglia, e voglio la donna giusta che diventi la madre dei miei figli. Ma, credetemi, è difficile che le donne mi prendano sul serio” – spiega l’ex cavaliere che svela le caratteristiche della sua donna ideale – “Innanzitutto l’onestà, l’affidabilità e la sincerità: sono doti essenziali su cui basare un rapporto tra uomo e donna. Pretendo di essere al primo posto nelle sue priorità. Certamente, l’aspetto fisico è importante: sarei bugiardo se dicessi, che l’aspetto di una donna non conta per me. E poi deve amare la famiglia e deve avere il desiderio di fare almeno un figlio!”. Cristiano Lo Zupone, dunque, ha le idee chiare: riuscirà a trovare la donna della sua vita tra le sue numerose fans?

