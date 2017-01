Uomini e Donne / Gossip e Anticipazioni, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato: la crisi è un lontano ricordo, foto! (Oggi, 13 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FABIO COLLORICCHIO E NICOLE MAZZOCATO, LA CRISI E’ UN LONTANO RICORDO – Non c’è niente di più bello che ritrovarsi dopo aver superato un periodo difficile. Ne sanno qualcosa Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato che, dopo essere stati separati per alcune settimane e aver trascorso sia il Natale che il Capodanno lontani l’uno dall’altra hanno capito di essere ancora profondamente innamorati. Per la gioia di tutti i fans, la coppia di Uomini e Donne ha ricominciato a postare sui social foto del loro amore. Dopo il bacio davanti ai fotografi del Pitti Immagine, per Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato è arrivato anche il primo selfie di coppia post crisi. Lo scatto ha subito ricevuto più di 30mila like e tantissimi commenti a dimostrazione del fatto che i fans non aspettavano altro. “Io vi amo, lo sapevo”, “finalmente”, “Che bello rivedervi insieme!”, “finalmente direi! Il vero amore vince sempre”, “Mai avuto dubbi su di voi”, “Mi dispiaceva sapervi separati siete così una bella coppia!”, “L'amore vero vince sempre. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato grazie per essere un esempio per noi”, scrivono i fans al settimo cielo nel vederli nuovamente felici e innamorati. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IN ARRIVO UNA NUOVA TRONISTA, SARA’ MARTINA LUCHENA? – La seconda parte della stagione di Uomini e Donne si è aperta con l’arrivo nel programma di tronisti riciclati. Sul trono di Uomini e Donne, infatti, sono arrivati tra ex corteggiatori rifiutati ma molto amati dal pubblico. Si tratta di Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Il percorso dei tre nuovi tronisti di Uomini e Donne ha già conquistato i telespettatori che sognano di vivere con loro le stesse emozioni vissute con i tronisti della prima parte della stagione del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta in esclusiva il Vicolo delle news, però, Manuel, Sonia e Luca non resteranno gli unici tronisti di Uomini e Donne. Nelle prossime settimane, infatti, Maria De Filippi dovrebbe annunciare la presenza di una quarta tronista. Chi sarà ad affiancare Vallicella, Onestini e la Lorenzini? Sui social ci sono tante ipotesi. I fans sperano che si tratti di un trono gay al femminile ma, stando a quello che si legge sul Vicolo, la nuova tronista dovrebbe mettere in difficoltà soprattutto Alessandro Calabrese che, piace tantissimo a Maria De Filippi ma non ha conquistato totalmente la fiducia di Sonia Lorenzini. La nuova tronista di Uomini e Donne, dunque, dovrebbe mettere in crisi l’ex gieffino al punto che molti fans puntano sull’arrivo di Lidia Vella. Tra le varie ipotesi, tuttavia, c’è chi spera di vedere accanto a Sonia Lorenzini la sua amica, Martina Luchena.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, UN AMORE DA COPERTINA – E’ un amore vero, passionale e sincero quello che lega Claudio Sona e Mario Serpa. La prima coppia gay di Uomini e Donne continua a conquistare i fans, letteralmente innamorati dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Sempre più coinvolto sentimentalmente, Mario Serpa ha rilasciato un’intervista ai microfoni “outsiderallsite.blogspot.it” svelando cosa lo ha colpito subito di Claudio Sona. “Come ho già detto in più occasioni, a primo impatto mi ha colpito il lato estetico e in particolare gli occhi, a mio avviso profondi e sinceri. Mentre a pochi giorni dalla scelta ho passato momenti in cui immaginavo ad occhi aperti di poter condividere la quotidianità con lui, fatta di momenti solo nostri” – dice Mario che non nasconde di vivere anche momenti difficili – “Avendo un carattere molto particolare, ossia quando sono di fronte ad un problema, che sia banale o non, reagisco di pancia e impiego un po’ di tempo a smaltire l’arrabbiatura. La musica sicuramente gioca un ruolo importante, tanto da scegliere il genere musicale che più si avvicina al mio stato d’animo”. E al Mario di qualche anno fa, il Serpa di oggi direbbe che “la felicità arriva nel momento in cui meno te lo aspetti, e credetemi è bellissimo”.

