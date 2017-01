UOMINI E DONNE / Trono Over anticipazioni e news: Sossio bacia tutte, Giorgio contro le mamme-chioccia? (oggi, 13 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GIORGIO MANETTI CONTRO LE MAMME PROTETTIVE - Giorgio Manetti, l’affascinante cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo Gemma Galgani sta conoscendo altre dame. Un filmato introduttivo andato in onda oggi, venerdì 13 gennaio 2017 a partire dalle 14.45, ha messo in evidenza nuove conoscenze da parte dell’ex gabbiano che sta cercando di mettere in piedi altre dinamiche. Di Gemma si è continuato a parlare anche durante le brevi esterne con due dame arrivate alla corte di Maria per conoscere il toscano. Anastasie da Forlì, “conquista” momentaneamente il cuore del Manetti che vuole anche andare a trovare la dama in Romagna: “Avevamo pensato di vederci a Firenze domani ma c’è anche stasera… le cose vanno prese momento per momento. E’ una donna molto simpatica, divertente, ha due figli grandi ed ha un rapporto con loro molto stretto” confida Giorgio che aggiunge: “Mi viene l’orticaria, spero di non offendere nessuno”. Il cavaliere infatti, in più di una occasione ha specificato di non volere donne con figli al suo fianco. Manetti afferma di avercela con le mamme e non con i figli per via dell’atteggiamento troppo protettivo da parte delle genitrici. Di seguito, il cavaliere ha aperto una lunghissima parentesi sul rapporto genitori-figli: “Io ho avuto anche storie con donne che hanno figli e, tante volte non c’erano problemi”.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: SOSSIO ARUTA BACIA TUTTE? IL LATIN LOVER DELLO STUDIO - Sossio Aruta, il cavaliere campano del trono over di Uomini e Donne è tornato oggi pomeriggio in scena. Diviso tra Sabrina e Angela, il “re leone” del calcio è stato accusato di baciare tutte ma lui si è giustificato: “La troppa foga di darmi il primo bacio…” afferma Sossio verso Angela accusandola di avere avuto troppa foga nell’approccio. Di contro, Sabrina pur considerando il bacio molto importante, ha ribadito di aver provato ad avere un contatto con il cavaliere per provare il grado di attrazione. Tina Cipollari invece, ha movimentato il pubblico e il parterre: “Gemma, vai a baciare Sossio!”, ha affermato la burrosa opinionista: “Lui ha detto… tutte quelle che mi vogliono baciare io le bacio!” e così, una signora dal pubblico si è portata a casa un bel bacio a stampo dall’affascinante tronista felice per la popolarità riacquisita dopo tempo. In studio Tina ha avuto modo di mettere in piedi un divertente siparietto e Sossio ha dovuto baciare altre donne presenti tra il pubblico mentre Gemma veniva sempre presa di mira. Aruta però, ha dimostrato ancora una volta di essere un perfetto latin lover e sciupafemmine.

© Riproduzione Riservata.