NCIS - Los Angeles 7 / Anticipazioni del 14 gennaio 2017, Rai2 prima tv: Granger ritrova la figlia perduta

NCIS- LOS ANGELES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, sabato 14 gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 7, in prima visione Tv. Sarà la 22esima, dal titolo "La figlia ritrovata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene incaricata di scortare alcuni delegati coreani, che potrebbero essere presi di mira da alcuni terroristi. Durante l'incontro, un gruppo di manifestanti filippini antiamericani si avvicina pericolosamente agli alti vertici della Marina, mentre Deeks (Eric Christian Olsen) nota che un uomo sta per estrarre la pistola e lo atterra. Sung Ahn (Joseph Lee) rivela tuttavia di essere un agente segreto coreano, incaricato di proteggere la delegazione, e che hanno ricevuto una minaccia diretta contro un ammiraglio del suo Paese. Secondo l'Intelligence ci sarebbe inoltre una talpa infiltrata nel gruppo estero: Eric (Barrett Foa) scova infatti un messaggio criptato con cui viene comunicata l'attivazione del piano. Una volta individuato Kang (James Kyson), Granger (Miguel Ferrer) ed il resto della squadra lo tengono strettamente sorvegliato, ma il coreano riesce a dileguarsi. Individuano poi Dawn Amaro (Hayley McCarthy), un'infermiera che il criminale potrebbe presto andare a cercare. Callen e la sua squadra iniziano ad indagare sulla morte di una spia nord-coreana, mentre Granger acccompagna Jennifer a Los Angeles. La ragazza deciderà di ammettere la verità: è la figlia legittima che ha avuto in passato da un grande amore conosciuto sul campo. Ore dopo, Eric riesce ad individuare Kang grazie alle telecamere pubbliche, riuscendo a portare un vantaggio alla squadra, che a quel punto arrestano il criminale. L'uomo rivela inoltre che esisteva un piano per rubare dati sensibili sulla Marina e che il suo compito era di raccogliere i dati, per via di una donna americana di cui è follemente innamorato: Dawn. Granger rivela alla squadra di aver ricevuto un incarico sotto copertura da Hetty (Linda Hunt) alcune settimane prima, collegato ad una misteriosa scomparsa. L'uomo è stato avvistato assieme ad una donna mentre rubavano alcune armi particolarmente fatali. Callen (Chris O'Donnell) e Sam (LL Cool J) riescono ad individuare in seguito il furgone rubato dopo aver recuperato Nate (Peter Cambor), ma quest'ultimo rivela di essere un doppiogiochista. Callen viene inoltre fatto salire sul furgone e rapito. Alisa Chambers () dimostra di non avere alcun problema ad uccidere Sam sul posto, ma Nate la convince a lasciarlo in vita per ottenere ciò che vogliono da Callen. Solo dopo molte ore Sam realizza che il gruppo intende vendicare quanti di loro hanno ucciso. Kensi (Daniela Ruah) interroga poi Henrik Vuksan (Christian George), un ex membro dell'Omni a cui l'NCIS attribuisce i furti. Nello stesso momento, la Chambers annuncia a Callen di aver inviato uno dei suoi uomini a far del male a chi ha più a cuore. L'agente rivela così che l'esplosivo che stanno cercando verrà trasportato da una sede all'altra in un preciso momento. Sfruttando il proprio ruolo, Callen prende il controllo del blindato, mentre la squadra fa passi avanti per rintracciarlo, riuscendo a sventare la minaccia.

NCIS - LOS ANGELES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 14 GENNAIO 2017, EPISODIO 21 "LA FIGLIA RITROVATA" - Il giovane Aaron Kim viene raggiunto da due sconosciuti mentre si trova in compagnia di una ragazza e freddato di fronte a ddiversi testimoni. La vittima risulta una spia nordcoreana introdotta in Paese grazie ad un detenuto, List, che aveva un'importante attività in quel campo criminale. Aaron risulta inoltre all'interno di una lista, in cui è presente anche il nome di Han Choi, che diventa quindi l'unica sopravvissuta. Intanto, Granger preleva un'importante testimone all'aeroporto che ha il compito di trasportare fino a Los Angeles. Ovviamente Jennifer non è contenta di rivederlo, dato i loro trascorsi precedenti. L'NCIS è convinta che chiunque abbia ordinato gli omicidi invierà presto un altro sicario per terminare il compito. Seguendo alcuni indizi, Callen e Sam risalgono ad un parcheggio di auto, dove trovano il corpo di un uomo all'interno di un bagagliaio.

