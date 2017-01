ADUA DEL VESCO / La fidanzata di Gabriel Garko, aspetta un bambino dall'attore? (oggi, 14 gennaio 2017)

ADUA DEL VESCO: LA FIDANZATA DI GABRIEL GARKO, UN FIGLIO IN ARRIVO? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) -Milioni di telespettatrici tra poco apprezzeranno la bellezza di Gabriel Garko, ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te, e alcune di queste si imbatteranno in Adua Del Vesco. Sì, perché in tante cercheranno sul web informazioni dettagliate sulla fidanzata del sex symbol italiano. Le reazioni che ne seguiranno? Certamente non entusiaste, considerando la bellezza di Adua Del Vesco, nome d'arte dell'attrice siciliana nata Rosalinda Cannavò che è riuscita dove in tante hanno fallito: conquistare il cuore di Garko. Tra Gabriel e Adua, venuta alla luce il 26 novembre del 1994, vi sono venti anni di differenza: un dislivello importante che i due sembrano davvero non sentire, dato che non hanno smentito di avere messo in cantiere anche la nascita di un figlio. Come riportato da notiziare.it, è stato lo stesso Garko ad ammettere di stare "veramente bene" con Adua e che la nascita di un figlio lo "renderebbe felice". E tra le foto di Instagram della Del Vesco c'è già chi è pronto a giurare di aver visto un pancione...

ADUA DEL VESCO: LA FIDANZATA DI GABRIEL GARKO, EVELINA NE "IL BELLO DELLE DONNE...ALCUNI ANNI DOPO" (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Di Adua Del Vesco siamo abituati a sentire parlare spesso come la fidanzata di Gabriel Garko o come l'ex di Massimiliano Morra, ma la messinese sta sviluppando contemporaneamente alla sua relazione una carriera da attrice degna di nota. Dopo aver iniziato a recitare a soli 16 anni, Adua Del Vesco ha già interpretato dei ruoli in fiction di successo come "L'onore e il rispetto", "Il peccato e la vergogna", "Rodolfo Valentino – La leggenda", "Furore – Il vento della speranza" e "Non è stato mio figlio". A partire da ieri, poi, la Del Vesco si è fatta conoscere anche ai telespettatori de "Il Bello delle donne...alcuni anni dopo", la fiction in cui interpreta la parte di Evelina. Intervistata da davidemaggio.it alla vigilia della messa in onda, Adua ha descritto i tratti caratteristici della giovane manicure impersonata su Canale 5:" Quando ho letto il copione per la prima volta ho avuto un po’ di paura perché affronterà un grande dramma, la scoperta di una malattia, la malattia del secolo che purtroppo oggi colpisce tante persone. Volevo studiare, analizzare dal vivo la cosa. Proprio nel momento in cui ho accettato di interpretare questo personaggio nella mia vita reale è accaduta un’esperienza drammatica: ho perso mio zio a soli 41 anni. Anche attraverso questa bruttissima esperienza, ho appreso tantissimo e ho cercato di metterlo nel personaggio di Evelina. È importante la prevenzione, è fondamentale scoprire queste malattie in tempo per poterle curare. Evelina è molto positiva, crede tanto nell’amore, lo incontrerà, lo scoprirà, ma nel momento in cui la sua vita sembra essere al massimo scoprirà questa malattia".

© Riproduzione Riservata.