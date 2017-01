ALESSANDRA VIERO / Incinta: "Lascio Quarto Grado, vado in maternità": il commosso arrivederci di Gianluigi Nuzzi in diretta

ALESSANDRA VIERO INCINTA, LASCIO QUARTO GRADO VADO IN MATERNITA'. IL COMMOSSO ARRIVEDERCI IN DIRETTA DELLA GIORNALISTA: CHI AL FIANCO DI GIANLUIGI NUZZI? - Alessandra Viero lascia Quarto Grado per maternità, lo ha annunciato ieri durante la puntata su Rete 4. Ora viene da chiederci se al fianco di Gianluigi Nuzzi ci sarà un'altra conduttrice oppure se il giornalista continuerà da solo fino al ritorno della collega. Di certo ci saranno delle novità da qui a breve anche se non c'è ancora niente di ufficiale. Di certo la trasmissione di Rete Quattro con la maternità di Alessandra Viero perde una professionista seria, puntale e di grande spessore professionale. Staremo a vedere quali decisioni verranno prese anche se il suo è stato un chiaro arrivederci e quindi probabilmente dopo la fine della maternità la donna ritornerà al suo posto al fianco di Gianluigi Nuzzi. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità molto interessanti che potremo vedere in merito a questo.

ALESSANDRA VIERO INCINTA, LASCIO QUARTO GRADO VADO IN MATERNITA'. IL COMMOSSO ARRIVEDERCI IN DIRETTA DELLA GIORNALISTA - Alessandra Viero lascia Quarto Grado l'ha annunciato un po' commosssa ieri in diretta durante la puntata dell'approfondimento di Rete Quattro insieme al collega di tante puntate Gianluigi Nuzzi. La donna infatti ha annunciato di essere incinta e quindi di dover abbandonare il programma momentaneamente a causa della maternità da seguire. La giornalista nativa di Sandrigo classe 1981 si è laureata in Giurisprudenza a Trento diventando professionista nell'attuale settore nel 2006. Ha iniziato la sua carriera al Corriere del Veneto e poi nella televisione locale Rete Veneta nel Tg di Bassano. L'esordio a livello nazionale arriva nel 2008 al Tg4 dove lavora fino al 2011 integrando anche il redazionale su Tgcom24. Nel 2012 ha lavorato a Pomeriggio Cinque Cronaca per poi passare a Studio Aperto dove collabora ancora oggi. Oltre a Quarto Grado ha partecipato a Segreti e Delitti e a Il Terzo Indizio.

© Riproduzione Riservata.