ALESSIO MININNI / Tutto pronto per la sua sfida, uscirà? (Amici 16, pomeridiano 14 gennaio 2017)

ALESSIO MININNI, IL GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: OGGI È IN SFIDA (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Dopo una lunga pausa natalizia ritorna tra poche ore su Canale 5 l’appuntamento con il talent Amici di Maria De Filippi giunto alla sua sedicesima edizione. Un format che riesce sempre ad entusiasmare i propri milioni di fan anche grazie al contributo dei suoi giovani talenti tra cui il cantante Alessio Mininni. Per lui quello di oggi è un nuovo appuntamento da prendere con le molle visto che c’è in arrivo una sfida che si preannuncia molto intensa anche perché in palio c’è un importantissimo banco per il quale sta lavorando duramente ormai dai primi giorni di settembre. In attesa di vedere quale saranno i pezzi che dovrà cantare quest’oggi il giovane Alessio, ricordiamo velocemente il suo percorso nel programma ed alcune notizie biografiche.

ALESSIO MININNI, IL GIOVANE CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, POMERIDIANO 14 GENNAIO 2017) – Alessio Mininni è nato a Bari ma vive nella piccola cittadina di Bitetto sempre nella provincia barese assieme ai genitori e all’amato fratello. Da sempre grande appassionato di musica, ha un primo contatto con questo mondo quando non aveva ancora compiuto dieci anni. Nello specifico suo padre volle regalargli una chitarra che da lì in avanti è diventata la sua fedele compagna tant’è che ha iniziato anche a scrivere canzoni. Da pochi mesi si è diplomato al liceo musicale con il sogno nel cassetto di ultimare gli studi al Conservatorio e quindi far diventar questa sua passione anche il suo lavoro. Nel primo appuntamento pomeridiano del talent, Alessio ha vinto la sfida contro Thomas. Tuttavia la contesa tra i due non è finita lì in quanto è andata avanti nella puntata del 3 dicembre con la rivincita consumata da Thomas e bissata la settimana successiva con una nuova sconfitta per il povero Alessio. Nell’ultimo appuntamento prima della pause estiva, per via di un provvedimento disciplinare, Alessio è stato mandato in sfida al posto di Lo Strego per cui il suo banco è a rischio. Vedremo se saprà difenderlo.

© Riproduzione Riservata.