AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni pomeridiano e diretta: ospite Briga, chi sarà eliminato? Riccardo rischia, Lo Strego polemizza (oggi, 14 gennaio)

AMICI 16 POMERIDIANO 2017 ANTICIPAZIONI E DIRETTA 14 GENNAIO: NUOVO BANCO, RICCARDO NEI GUAI E LO STREGO FA POLEMICA – Cosa succederà durante il corso della nuova puntata di Amici 2017? Dopo avervi annunciato Mattia Briga ospite in apertura con il nuovo singolo, ci sarà spazio anche per l'eliminazione a sorpresa di Raffaella Prisco, la ballerina che ha ricevuto molti "no" da parte della commissione di danza. Le squadre in onda, rispetto a ciò che ricordavamo saranno totalmente rinnovate con alcuni cambi e nuovi capitani che vedrete a partire dalle 14.10, puntali su Canale 5. Dopo due mancati schieramenti di squadra infatti, Marta e Raffaella Prisco hanno dovuto danzare di fronte alla commissione di professori e, mentre la prima è rimasta nella scuola per la seconda non è andata bene ed ha dovuto lasciare il talent show più famoso della televisione italiana. Riccardo Marcuzzo inoltre, è stato mandato in sfida al posto di Alessio ma è riuscito ad avere la meglio su Michele che, dopo aver mostrato tutto il suo talento sarà ugualmente premiato con un banco nella scuola. Lo Strego dopo una votazione perderà il suo scettro che passerà nelle mani di Francesco, nuovo capitano della squadra. Dopo l'elezione dei nuovi capitani però, nascerà una nuova polemica in studio e Lo Strego cambierà squadra schierandosi con Riccardo (rimasto al suo posto con il ruolo di leader). Questo ed altro è ciò che succederà oggi pomeriggio quando si aprirà la prima puntata del nuovo anno con Amici di Maria De Filippi.

