ANTICIPAZIONI SOAP / Il Segreto, Una Vita, Beautiful puntate spagnole e americane: a Puente Viejo arriva Caridad, la sorella gemella di Fè

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Ancora tante sorprese arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto e di Una vita, oltre che dagli episodi americani di Beautiful. Nuovi personaggi si intrecciano, infatti, a volti già noti e a improvvisi cambiamenti di fronte, che faranno capire che nulla potrà mai essere dato per scontato. Lo saprà bene Fè, simpatica cameriera di Donna Francisca ne Il Segreto. Qualcuno di inaspettato farà la sua apparizione alla Casona: si tratterà della sua sorella gemella Caridad, interpretata sempre da Marta Tomasa Worner, di cui mai nessuno aveva sentito parlare. La sua presenza non farà affatto piacere a Fè, che non nasconderà una certa insofferenza nei confronti della sorella, lasciando presagire a qualcosa di misterioso relativo al loro passato. Caridad sarà debole, di salute cagionevole e dal sorriso forzato: per quale motivo? Problematici parenti caratterizzeranno anche l'esistenza di Susana in Una vita: il suo nipote Liberto, un architetto donnaiolo, comparirà improvvisamente nel quartiere spagnolo causando più di qualche problema alla zia. Il ragazzo, dai modi gentili ma decisamente un po' troppo interessati alle donne, si avvicinerà a Rosina, rimasta vedova da Maximiliano, instaurando insieme a lui una scandalosa relazione clandestina. Nessuno ne sarà a conoscenza, quanto meno fino a quando Pablo e Leonor organizzeranno per la signora Hidalgo una festa a sorpresa, i cui esiti non saranno proprio quelli desiderati. Nuovi parenti arriveranno anche nelle puntate americane di Beautiful, dove Ivy si rivedrà a Los Angeles dopo una lunga assenza. Sarà Quinn a volerla alla villa, con un chiaro obiettivo in mente: allontanare Liam da Steffy una volta per tutte. Ma l'impresa non sarà affatto facile, tenendo conto che il cuore dello Spencer continuerà a battere solo ed esclusivamente per una donna.

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Le stagioni si susseguono nelle puntate spagnole de Il Segreto e di Una vita, dove cambiano i personaggi principali anche se l'interesse dei telespettatori non viene mai meno. Diverso invece è il caso di Beautiful, mai diviso in stagioni anche se le puntate americane della soap possono tranquillamente essere definite l'era di Quinn Fuller. La gioielliera farà il bello e il cattivo tempo all'interno della famiglia Forrester, riuscendo ad ottenere l'affetto di Eric e il ruolo di Presidente della Forrester Creations. Ridge continuerà ad essere impegnatissimo nel trovare un modo per fare uscire di scena la perfida matrigna e un viaggio di lavoro voluto da Eric potrebbe essere galeotto per un clamoroso avvicinamento tra la coppia. Le anticipazioni precisano infatti che tra loro ci sarà un sorprendente bacio, oltre che una nuova amicizia che troverà sconvolta tutta la famiglia. Una nuova stagione sta per cominciare ne Il Segreto, con il ritorno a Puente Viejo di Cristobal Garrigues. Sarà una nuova fase nella quale il fratellastro di Pepa, figlio a sua volta di Salvador Castro, tornerà alla carica per impossessarsi di ciò che gli spetta di diritto. E per raggiungere il suo obiettivo sarà pronto a scontrarsi di nuovo con Donna Francisca. Cristobal potrebbe inoltre avere un legame speciale con Carmelo e con Adela, la sua nuova amica. Cosa si inventerà questa volta? Non saranno certo da meno le puntate spagnole di Una vita, nelle quali sarà presente un nuovo antagonista maschile, che riguarderà più che altro il matrimonio di Ramon e Trini. Si tratterà di Clemente, l'uomo che entrerà in affari con il signor Palacios finendo per avere un duro scontro con lui. Ad avere la peggio sarà Ramon, obbligato a lasciare la sua casa, mentre sarà proprio Clemente a trasferirsi nel loro appartamento di Acacias 38.

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Perché i personaggi di Beautiful, Il Segreto e Una vita spariscono misteriosamente senza dare più notizie di sé? E' così che nelle puntate spagnole e americane delle importanti soap assistiamo improvvisamente alla partenza di volti noti, ai quali ci eravamo affezionati ma che senza dare ulteriori spiegazioni decidono a vivere improvvisamente altrui. E' questo il caso di Caroline negli episodi americani di Beautiful, partita insieme a Thomas per New York, dove avrebbe voluto trascorrere del tempo in compagnia delle mamme e di Douglas. Ma il giovane Forrester tornerà a casa da solo, raccontando a Steffy che la Spencer ha deciso di restare ancora per un po' di tempo nella Grande Mela con le mamme. Thomas andrà quindi incontro ad una nuova delusione: troverà l'amore prima o poi? Sarà improvvisa anche la partenza di Leonor e Pablo nelle puntate spagnole di Una vita. In esse, i due coniugi saranno costretti a lasciare per sempre i propri cari e la propria casa per evitare un'ingiusta condanna: Pablo verrà arrestato per la morte di Guadalupe ma Mauro sarà il primo a non credere nella sua colpevolezza. Sarà per questo che aiuterà il fratello di Manuela a fuggire dal carcere, favorendo un suo incontro con la moglie. Solo un'improvvisa sparizione permetterà loro di iniziare una nuova vita altrove, e a quanto pare sarà Cuba la meta da loro designata. A Cuba si sono diretti anche Maria, Gonzalo ed Esperanza de Il Segreto ma un tragico imprevisto spingerà la giovane Castaneda a fare ritorno a casa. L'arresto di Emilia renderà necessaria la sua presenza e si tratterà della scelta giusta: grazie a Maria Severiano verrà smascherato in qualità di assassino di Sol. Ma ciò non basterà per convincere la moglie di Gonzalo a restare e quando la situazione sarà risolta, riprenderà la sua nave e ritornerà nella lontana isola.

