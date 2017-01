Alan Rickman / Da Harry Potter a Robin Hood: i tanti volti dell'attore a un anno dalla morte (oggi, 14 gennaio 2017)

ALAN RICKMAN, DA HARRY POTTER A ROBIN HOOD, I VOLTI DELL'ATTORE A UN ANNO DALLA MORTE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Chi era Alan Rickman? Il professor Piton, lo sceriffo di Nottingham, il colonnello Brandon, Richis: Alan Rickman nella sua non tanto lunga vita ha avuto molti volti. Interprete e attore straordinario, l'attore originario di Londra era uno dei professionisti più richiesti a Hollywood per la sua versatilità e bravura nel cambiare ruoli e tuffarsi in interpretazioni anche molto diverse tra loro. Un esempio? Si vocifera che quando Alan Rickman diede vita al perfido sceriffo di Nottingham in Robin Hood, Kevin Costner chiese di eliminare molte delle sue scene per timore di passare in secondo piano per il genio mostrato dall'attore nell'interpretare il suo personaggio. Morto nel 2016 a 69 anni, alan Rickman ha scoperto solo sei mesi prima del decesso di avere un tumore al pancreas. È morto in ospedale a Londra: l'annuncio lo ha dato la moglie Rima Horton, conosciuta nel 1965 e dalla quale non si è mai separato fino al suo secondo di vita, con un comunicato stampa che ha gettato tutti i suoi fan nello sconforto.

ALAN RICKMAN, DA HARRY POTTER A ROBIN HOOD: LA VITA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - È passato un anno dalla morte di Alan Rickman e i fan dell'attore - conosciuto al mondo probabilmente più come il professor Severus Piton di Harry Potter - ancora non riescono a darsi pace per questa perdita così grave. Nato nel 1946 da una famiglia operaia, Alan Rickman dimostra subito un'immediata propensione per le arti, soprattutto per la pittura. Inizia poi a studiare recitazione, soprattutto sulle opere di Shakespeare, e si laurea alla prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art, che può frequentare grazie a una borsa di studio (le sue origini erano infatti molto umili). Dopo lunghi anni passati a recitare a teatro, Alan Rickman approda al cinema, e la sua prima interpretazione importante è stata quella del terrorista Hans Gruper in Trappola di cristallo, primo episodio della saga Die Hard - Duri a morire. Da lì, la sua è stata una carriera tutta in discesa che, però, si è arrestata troppo bruscamente e prematuramente un anno fa.

© Riproduzione Riservata.