BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 14 gennaio: Katie pretende la verità sul tradimento di Bill e Brooke

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: KATIE CHIEDE AIUTO A LIAM - Sarà un finale di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori di Beautiful, alle prese con la crisi del matrimonio di Bill e Katie. La soap americana tornerà in onda anche il sabato, facendo da traino al ritorno di Amici di Maria De Filippi, riprendendo proprio dai sospetti della signora Spencer. Dopo avere ascoltato una misteriosa telefonata tra il marito e la sorella, la madre di Will sarà ormai certa che la coppia abbia ripreso a frequentarsi e lascerà il barbecue organizzato da Steffy e Wyatt per la festa del 4 luglio. Non sapendo più a chi rivolgersi, la Logan deciderà di correre da Liam, l'unico che potrebbe aiutarla in questa difficile situazione. Sarà a lui che chiederà sostegno morale, pregandolo di indagare riguardo la possibile (e a questo punto certa) tresca clandestina tra Brooke e Bill. Nel frattempo, il patriarca Spencer noterà l'assenza della moglie e si preoccuperà per le sue sorti, convinto che possa avere compiuto un'azione disperata. Sarà proprio il figlio a chiamare lui e Brooke, chiedendo a quest'ultima di raggiungerlo immediatamente. Questa menzogna non potrà più proseguire!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 14 GENNAIO 2017: STEFFY TRANQUILLIZZA THOMAS MA... - Mentre il patriarca Spencer e la sua bella mogliettina saranno alle prese con la grave crisi del loro matrimonio, probabilmente destinato a naufragare molto presto, ci sarà qualcuno che non se la passerà molto meglio. Sarà questa la convinzione di Thomas nell'episodio di Beautiful che andrà in onda su Canale 5 oggi anche oggi alle ore 13:40. Secondo il giovane stilista Steffy continuerà ad avere solo Liam nel suo cuore. Per questo il figlio di Ridge e Taylor affronterà la sorella a viso aperto, dicendole che lei sta mentendo a se stessa e che secondo lui non ha mai smesso di amare Liam. Ma di fronte a queste parole, vero specchio della sua anima, Steffy non cambierà idea: preciserà al fratello di essere certa dei sentimenti che prova per Wyatt e di amare lui soltanto. I dubbi e le falsità si susseguiranno, con la sensazione che Steffy continuerà a mentire soprattutto a se stessa. Ma fino a quando questa farsa potrà proseguire?

