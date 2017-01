BOROTALCO/ Su Iris il film con Carlo Verdone che ha dirtto la regia, Eleonora Giorgi e Christian De Sica (oggi, 14 gennaio 2017)

BOROTALCO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST - Borotalco, il film in onda su Iris oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 23.15, una divertente commedia italiana realizzata nel 1982. La sua regia porta la firma di Carlo Verdone, ottimo autore romano classe 1950, nato come comico televisivo, il regista ha iniziato una brillante carriera nel cinema sin dal 1980, con film quali "Un sacco bello", "Compagni di scuola" e "Sono pazzo di Iris Blond". Come di consueto, Verdone riserva per sé il ruolo del protagonista, dimostrando di essere dotato di grandi capacità di attore, come dimostrato recentemente nel capolavoro di Paolo Sorrentino "La grande bellezza". Al suo fianco recita la bellissima Eleonora Giorgi, attrice romana nata nell'ottobre del 1953, si tratta indubbiamente di una delle maggiori interpreti del cinema italiano degli anni Ottanta, grazie alla sua incredibile avvenenza e grazie alla sua spigliatezza. Nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, Luciano Salce, Pasquale Festa Campanile, Alberto Lattuada, Damiano Damiani, Dario Argento, Castellano e Pipolo e Liliana Cavani. Citiamo, infine, la presenza di Christian De Sica, ottimo attore classe 1951 che ha raggiunto grande popolarità nel nostro paese grazie a film che hanno ottenuto straordinario successo al botteghino come "Fratelli d'Italia", "Vacanze di Natale '90" e "Yuppies - I giovani di successo".

BOROTALCO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Sergio Benvenuti (Carlo Verdone) e Nadia Vandelli (Eleonora Giorgi) sono due ragazzi che senza conoscersi, vivono nella bella Roma e che stentano a trovare la loro posizione nel mondo. Al momento si mantengono lavorando come venditori porta a porta, proponendo alla cittadinanza romana un'interessante collana di enciclopedie. Il protagonista maschile è un ragazzo davvero molto goffo e dolce, lo stesso non si può dire del suo compagno d'appartamento, uno scatenato ballerino di nome Marcello (Christian De Sica) che ha assunto uno stile di vita eccessivo e poco morigerato. Il ragazzo spinge costantemente il nostro protagonista a prendere parte alla vita mondana di Roma, anche se Sergio continua ad essere riluttante. Come se ciò non fosse sufficiente, il povero rappresentante viene tormentato costantemente dalla sua fidanzata Rossella (Roberta Manfredi), ragazza della Roma bene che desidera che il suo compagno abbia maggior intraprendenza. Per la bella Nadia, le cose sono molto diverse, la fanciulla possiede una spiccata verve ed una simpatia fuori dal comune che le rendono la vita semplice pur nelle difficoltà. Vive assieme alla graziosa Valeria (Isa Gallinelli) e da molto tempo è fidanzata con un ragazzo di cui è persuasa di essere innamorata. Il grande sogno della sua vita è quello di conoscere il grande cantautore bolognese Lucio Dalla: la bella Nadia farebbe carte false per poter incontrare un giorno l'autore di "Caruso" e di "L'anno che verrà". Sergio capisce quasi subito che il lavoro di rappresentate non fa al caso suo, il suo carattere impacciato non gli consente di fare presa sugli acquirenti. Dato che lavora su base provvigionale, il nostro protagonista comprende che qualcosa nel suo atteggiamento deve cambiare prima che sia troppo tardi. Il suo capo gli parla di Nadia e il ragazzo si rende conto che la fanciulla ha tutte le doti necessarie per svolgere al meglio questa professione, è spigliata, amichevole, solare e determinata. Sergio, allora, chiede telefonicamente alla sua collega di affiancarla nel corso del suo giro porta a porta per osservare il suo modus operandi e per imparare da lei tutti i segreti del mestiere. Nadia è una ragazza generosa ed acconsente ad aiutare il suo sfortunato compagno di avventure, quando Sergio la conoscerà, però, si ritroverà perdutamente innamorato di lei e fingerà di essere un architetto di successo per conquistare il suo cuore.

