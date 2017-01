BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANDREA IANNONE LE HA PAGATO LA VACANZA IN SVIZZERA? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Niente crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: la showgirl argentina ha dissipato ogni dubbio sullo status della loro relazione pubblicando delle foto del suo fidanzato. Per di più, nonostante durante le vacanze natalizie nessuno dei due abbia postato scatti insieme, sembra che Andrea Iannone abbia pagato il soggiorno in Svizzera a tutta la famiglia Rodriguez. A riferirlo è la rubrica Mondo News di Novella 2000, di cui Il Giornale ha riportato qualche stralcio: "Andrea lannone ha trascorso le vacanze natalizie a Verbier, in Svizzera, in compagnia della fidanzata Belen Rodriguez. I due però non erano soli, perché con loro c'era Santiago, il figlio avuto dall'argentina con Stefano De Martino, e tutto il 'Clan Rodriguez'. Vale a dire il papà Gustavo, mamma Veronica, lo sorella Cecilia, il fratello Jeremias e varie amiche e collaboratrici. Insomma, lo solita vacanza di gruppo, come quella già vista quest'estate a Ibiza, e anche questa volta pare che il conto l'abbia saldato lannone".

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA LOVE STORY CON ANDREA IANNONE VA A GONFIE VELE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Non sappiamo perché Belen Rodriguez e Andrea Iannone siano stati silenziosi sui social per tutto questo tempo e perché siano tornati attivi proprio adesso che è stata resa nota la data dell'udienza di separazione della showgirl con Stefano De Martino. Belen Rodriguez ha dato mostra di adorare veramente il suo fidanzato pubblicando delle sue foto molto tenere: nonostante i commenti dei fan non siano stati proprio tenerissimi - c'è sempre chi continua a dire che Andrea Iannone altri non è che un ripiego di Stefano De Martino - Belen sembra amare veramente il pilota di MotoGp. Qualche tempo fa si diceva che i due stessero cercando casa a Milano insieme, e chissà che dopo queste vacanze di Natale non continuino la loro ricerca di un perfetto nido d'amore che possa contenere loro, Santiago, e il nuovo cagnolino arrivato in famiglia che arricchisce la loro felicità. Staremo a vedere nelle prossime settimane.

