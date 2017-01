C’è posta per te/ Seconda puntata: diretta e ospiti, Il Volo e Gabriel Garko in studio (oggi, 14 gennaio 2017)

C'È POSTA PER TE, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, QUALI STORIE ASCOLTEREMO? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Maria De Filippi è tornata anche alla guida di C'è posta per te: la regina del piccolo schermo ha dato il via alla nuova edizione dell'amatissimo people show - che, insieme ad Amici e Uomini e Donne, non smette di rimanere sulla cresta dell'onda - la settimana scorsa, come sempre con un successo ineguagliabile. La conduttrice, con la prima puntata di C'è posta per del 7 gennaio scorso, è riuscita ad aggiudicarsi la serata in termini di audience, portando a casa dei numeri davvero notevoli: lo share raggiunto è stato del 24.9%, con 5 milioni e 440mila spettatori al seguito. Maria De Filippi è pronta a tornare in scena anche questo weekend, oggi sabato 14 gennaio 2017, con la seconda puntata in programma di C'è posta per te: nuovi volti e nuove storie saranno pronte a fare capolino nello studio guidato dalla presentatrice, una madre che cerca il perdono, o una figlio che vorrebbe la verità. Dopo l'inizio carico di emozioni, i telespettatori non possono dubitare che anche il prime time di oggi sarà ricco di confronti interessanti e commoventi. Chi farà capolino davanti alla busta di C'è posta per te? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prima time per scoprirlo.

C'È POSTA PER TE, SECONDA PUNTATA: DIRETTA, QUALI OSPITI CI SARANNO IN STUDIO? (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Come sempre, non mancheranno diverse sorprese per coloro che decideranno di fare capolino nello studio di Maria De Filippi in occasione della seconda puntata di C'è posta per te in programma stasera, sabato 14 gennaio 2017. La settimana è stato Richard Madden - noto volto de Il Trono di Spade (Robb Stark) e della più recente serie I Medici (Cosimo) trasmessa su Rai 1 - ad affiancare alcuni degli ospiti della conduttrice, e dunque il pubblico di Canale 5 non vede l'ora di scoprire chi sarà il super ospite che affiancherà coloro che si racconteranno e si sveleranno in prime time. In particolare, per la serata di oggi sono stati annunciati i nomi del trio di tenori Il Volo, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, e dell’amatissimo attore Gabriel Garko, che qualche tempo fa è tornato in scena ne L’onore e il rispetto e anche nella fiction Non è stato mio figlio. Chi accompagneranno i super-ospiti della conduttrice a C’è posta per te stasera, 14 gennaio? E quali storie ascolteremo?

C'È POSTA PER TE, SECONDA PUNTATA: ECCO COME È ANDATA LA SETTIMANA SCORSA (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - La prima puntata di C'è posta per te, condotta da Maria De Filippi, ha visto tante storie emozionanti, ma anche momenti simpatici come l'ingresso del superospite Richard Madden. Proprio con il superospite Madden si apre la prima storia. Il giovane Fabio, infatti, invita la sua compagna Federica. Quest'ultima è affetta da sclerosi multipla agli stadi iniziali e ha una serie di paure e preoccupazioni. L'amore di Fabio va ben oltre la malattia della sua Federica, anche se la giovane nutre dei dubbi sul futuro insieme. Aiutati da Madden, lo studio di C'è Posta viene preparato al momento per accogliere nel migliore dei modi Federica. Nella commozione generale e nell'entusiamo per il suo attore preferito, Federica riceve da Fabio il rinnovo del rito matrimoniale in segno del suo amore. Subito dopo è il momento di Mario, un venticinquenne che non vede più suo padre da quando ha sette anni, a quell'età i genitori erano già separati da molto tempo. A causa di questo allentamento il suo carattere è cambiato, Mario ha iniziato a chiudersi in se stesso fino a quando non ha incontrato Ilenia, che lo ha aiutato a venir fuori da questa storia, fino a mettersi insieme, a convivere e ad avere tre figli. Ilenia, però, continua a vedere la sofferenza di Mario e si mette in contatto con il padre dell’uomo. Invitato in studio, dopo diversi tentativi, sia di Mario, sia di Maria De Filippi, il papà dice di non provare alcun sentimento e l'incontro si conclude con la chiusura della busta. Si passa poi ad una giovane coppia, Erica e Francesco, che hanno grandi problemi di fiducia anche a causa di un altro ragazzo. Entrato in studio Francesco spiega tutti i motivi pper i quali fatica a fidarsi ancora di Enrica, e la giovane prova a spiegare i motivi che l’hanno spinta ad agire così: alla fine, i due riescono a riappacificarsi. È tempo di ricostruire un rapporto tra madre e figlio. Infatti, il giovane Nicolas da nove anni non vuole più vedere nè sentire la madre. Quest'ultima, arrivata in studio, attraverso il racconto di Maria spiega perchè ha scelto di separarsi dal marito e i motivi per cui ha voluto tenere per sé, almeno dal principio, i motivi di questa separazione. Iniziando a lavorare Maria ha conosciuto un altro uomo, questo ha scatenato l'ira della famiglia dell'ex marito. L’ex marito della donna ha mandato il piccolo a vivere con l’ex suocera e Nicolas ha attraversato un momento difficile e carico di tensioni. Giunto in studio, Nicolas inizia il duro confronto con la mamma. Quest'ultima prova a spiegare i motivi della separazione, tutto quello successo in nove anni e dal canto suo il ragazzo spiega e racconta quanto successo a lui, e come ha vissuto dopo la separazione. Una storia a lieto fine che si è conclusa con il bellissimo abbraccio tra la madre e il figlio per poter ricominciare il proprio rapporto.

