CAMILLA LUCCHI, MARGOT OVANI & MARCHESA D'ARAGONA: VITA DA SOGNO DA PAOLA PEREGO. VIVERE PER OSTENTARE RICCHEZZA? (PARLIAMONE SABATO, 14 GENNAIO 2017) - Camilla Lucchi, Margot Ovani e la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona saranno ospiti a Parliamone... Sabato oggi, 14 gennaio 2017, per parlare delle loro vite da sogno. Nello studio di Paola Perego, dunque, si parlerà di ricchezza e della sua ostentazione. Non poteva mancare allora l'ereditiera divenuta popolare grazie a Rich Kids, Riccanza e a tantissime ospitate. Laureata in Economia alla Bocconi, dove ha conseguito anche un Master, Camilla Lucchi ha uno dei profili più seguiti su Instagram, dove racconta la sua vita quotidiana attraverso selfie. Il suo stile di vita fuori dal comune, dunque, tornerà protagonista, questa volta a Parliamone... sabato. Ma quando si parla di stile e di vita da sogno non può mancare la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona, che ha fatto parte di Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura. Nota per le sue ospitate nei salotti televisivi, ha raggiunto l'apice della sua popolarità con Pechino Express, programma al quale ha partecipato come concorrente nel 2013 insieme al domestico Gregory. Ma la Marchesa d'Aragona ha partecipato anche a Ciao Darwin per rappresentare la squadra dei "Io so' io". Abituata a far parlare di sé per la sua eleganza, è riservata invece sulla sua vita privata, ma ha confessato in passato di aver tre matrimoni alle spalle. Invidiabile anche la vita di Margot Ovani, la bellissima modella nata a Pesaro ma di origini francesi. Sfilate e servizi fotografici tra Parigi e Milano per Margot, anche lei seguitissima su Instagram. Amica di Bobo Vieri e Melissa Satta, ha avuto una relazione con l'ex tronista Gianmarco Valenza.

CAMILLA LUCCHI, MARGOT OVANI & MARCHESA D'ARAGONA: VITA DA SOGNO DA PAOLA PEREGO. VIVERE PER OSTENTARE RICCHEZZA? (PARLIAMONE SABATO, 14 GENNAIO 2017) - È abituata a far parlare di sé Camilla Lucchi, che si è contraddistinta durante la sua partecipazione a Rich Kids per una battuta infelice. L'ereditiera, ospite oggi di Parliamone... sabato, dichiarò di non poter avere una relazione con un pizzaiolo: «Come ci vado in vacanza? O lascio stare il mio stile di vita o al massimo lo faccio assumere in azienda». E Camilla Lucchi non si è mai pentita della sua affermazione, che anzi ha ribadito nel corso di una sua ospitata a Pomeriggio 5. Nello studio di Barbara d'Urso scoppiò subito una bagarre e l'ereditiera fu pesantemente attaccata da Karina Cascella: «Dobbiamo ancora sentire questi discorsi da classista». Ci andò piano, invece, il direttore di Novella2000, secondo cui le persone come Camilla Lucchi immettono soldi nel sistema, nonostante l'ostentazione della sua ricchezza possa risultare per qualcuno particolarmente fastidiosa. Chissà se l'ereditiera tornerà a parlare della sua visione dell'amore a Parliamone... sabato. Clicca qui per il video dello scontro a Pomeriggio 5.

