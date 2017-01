CAVALLI DI BATTAGLIA/ Gigi Proietti, su Rai 1 lo spettacolo teatrale dell’attore: l’orchestra e tanti ospiti (oggi, 14 gennaio 2017)

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DELL'ATTORE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Gigi Proietti sul piccolo schermo di Rai 1: a partire da oggi - sabato 14 gennaio 2017 - andranno in scena le tre serate in programma (le prossime il 21 e il 28 gennaio) con Cavalli di battaglia, uno degli ultimi spettacoli teatrali di maggior successo dell'attore, che segna così anche il suo ritorno in televisione. Il repertorio mimico, comico, drammaturgico, popolare, poetico e umano di Proietti sarà il protagonista assoluto, anche se l'attore verrà raggiunto in scena da illustri ospiti (pronti a lanciarsi all'attacco, appunto, ognuno con il proprio 'cavallo di battaglia') e verrà allo stesso tempo accompagnato da un'orchestra e da un corpo di ballo. Una proposta unica ed emozionante quella che il primo canale nazionale fa per la prima serata di oggi, in grado di mischiare talenti e personalità diverse, tutte accompagnate dalla verve e dalle sorprese che il padrone di casa avrà scelto di preparare: Cavalli di battaglia andrà in scena dal Teatro Verve di Montecatini (Pistoia) e l'appuntamento sul piccolo schermo è fissato per le 20.35 circa, la serata si prolungherà fino a pochi minuti dalla mezzanotte.

