CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: Azzurra ed Emma sempre più vicine, Guido tornerà per il lieto fine? (Oggi, 14 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO: AZZURRA E EMMA SEMPRE PIU’ VICINE, I FANS SPERANO NEL RITORNO DI GUIDO - Continua il successo di Che Dio ci aiuti che, giunta alla quarta stagione, continua a divertire il pubblico portando in scena trend e personaggi già visti che, tuttavia, piacciono davvero tanto ai telespettatori. Nonostante i nuovi protagonisti, però, il personaggio più amato resta Azzurra, bellissima, confusionaria ma con un cuore grande. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi e presente nella fiction sin dalla prima stagione è cresciuto senza, tuttavia, perdere l’ironia e la leggerezza che lo contraddistingue. Nella quarta stagione, i problemi d’amore hanno lasciato il posto a problematiche molto più importanti. Dopo aver sposato Guido, partito per Londra con Davide per lavoro, Azzurra è rimasta a Fabriano per concludere i suoi studi e il suo tirocinio presso una casa famiglia dove incontra sua figlia, Emma, con un carattere difficile e capriccioso proprio come il suo. Azzurra ha avuto Emma quando era solo una ragazzina e, grazie all’aiuto di Suor Angela, sta cercando di costruire un rapporto con lei pur senza confessarle di essere sua madre. Nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 4 che andrà in onda domenica 15 gennaio, Azzurra ed Emma saranno sempre più vicine al punto che andranno insieme a fare shopping. Un pomeriggio sereno e felice, però, che presto riporta alla luce dolorosi ricordi. Di cosa si tratta? Una storia che sta appassionando sempre di più il pubblico che, tuttavia, avrebbe voluto vedere anche Guido, l’unico in grado di far ragionare Azzurra e rasserenarla di fronte ai problemi. Il professor Guido Corsi, dunque, tornerà negli episodi finali per aiutare la sua bella mogliettina ad avere un lieto fine con sua figlia?

