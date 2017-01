CLAUDIA GALANTI / La showgirl innamorata di un misterioso uomo? (Verissimo, 14 gennaio 2017)

CLAUDIA GALANTI, LA SHOWGIRL NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: STORIA CON UN IMPRENDITORE SPOSATO? (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Tra pochissimo va in onda su Canale 5 una nuova puntata della trasmissione Verissimo condotta come consuetudine da Silvia Toffanin. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti grazie alla presenza di tantissimi ospiti come la modella e showgirl paraguaiana Claudia Galanti. Con la Galanti si parlerà di diversi argomenti con il focus che sarà probabilmente indirizzato verso la sua situazione sentimentale che da quanto si apprende dalle principali riviste di gossip, sembra avere una importante novità. Infatti, stando a quanto riportato dalla rivista Oggi, la Galanti dopo aver archiviato la breve storia d’amore con il play boy Tommaso Buti, avrebbe iniziato un nuovo rapporto con un misterioso imprenditore milanese che forse non è poi così single. Non resta che attendere la puntata odierna per scoprirne di più.

CLAUDIA GALANTI, LA SHOWGIRL NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Claudia Galanti è nata ad Asuncion in Paraguay nel giugno del 1981. Supportata da una eccezionale bellezza ha intrapreso la carriera da modella sin dal 1998 iniziando a sfilare per diverse case di moda sudamericane. Poco alla volta si fa sempre più largo nel mondo della modo arrivando a diventare una sorta di celebrità. Infatti, prende parte alla serie televisiva Lux ed inoltre viene inserita nel 1999 nel cast del film Catastrofe imminente. Nel 2006 diventa uno dei volti noti del programma Stranamore in onda su Rete 4 collaborandovi per ben quattro stagioni. Contemporaneamente prende parte su Rai 2 alla trasmissione Scorie e nel 2010 è tra i protagonisti della settima edizione del reality L’isola dei famosi all’epoca in onda sulla seconda rete Rai. Nel 2011 partecipa al programma di Italia 1 Tabloid e quindi a Lucignolo 2.0 prima di ritornare nel 2016 a L’isola dei famosi sempre nelle vesti di concorrente. Per quanto concerne la vita privata, nel 2010 ha iniziato una storia d’amore con l’imprenditore francese Arnaud Mimran dal quale ha avuto tre figli: Liam Elijah, Tal Harlow e Indila Carolina Sky con quest’ultima che purtroppo è deceduta a circa 9 mesi per un soffocamento nel sonno causato da un batterio. La loro relazione è terminata nel 2014.

© Riproduzione Riservata.