DEMOLITION MAN/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Wesley Snipes, alla regia Marco Brambilla (oggi, 14 gennaio 2017)

DEMOLITION MAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 GENNAIO 2017: IL CAST - Demolition man, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 gennaio 2017 alle ore 21.20, una pellicola fantascientifica realizzata nel 1993, si ispira molto liberamente al capolavoro di Aldous Huxley "Il mondo nuovo". Dietro alla macchina da presa possiamo trovare Marco Brambilla, regista milanese nato nel 1960 che da molto tempo ha scelto di collocare la sua residenza in Canada. Qui ha lavorato per produzioni di grande successo di pubblico come "Una ragazza sfrenata" e la miniserie "Dinotopia". Il principale motivo di vanto di questo film è, senza ombra di dubbio, il suo cast straordinario, il protagonista ha il volto del grande Sylvester Stallone, indiscusso re del cinema action anni Ottanta con pellicole del calibro di "Rambo" e "Rocky". Al suo fianco troviamo il grande Wesley Snipes, interprete nato a Orlando nel 1962 che tutti ricordano per la sua partecipazione nei panni del protagonista alla saga cinematografica "Blade". Citiamo, infine, la presenza della bellissima Sandra Bullock, splendida attrice dalla carriera straordinaria, premio Oscar nel 2009 per la sua magistrale interpretazione in "The Blind Side", questa artista ha lavorato per ottimi registi come, ad esempio, Peter Bogdanovich, Joel Schumacher, Richard Attenborough, Forest Whitaker, Paul Haggis, Stephen Daldry e Alfonso Cuarón. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DEMOLITION MAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 14 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio nel 1996, Simon Phoenix (Wesley Snipes) è un criminale psicopatico che rapisce un certo numero di ostaggi e si rifugia con la sua banda in un edificio abbandonato. Il sergente John Spartan (Sylvester Stallone) utilizza, allora, una scansione termica dell'edificio, volta a rilevare la presenza di esseri umani all'interno dei locali. Non trovando traccia degli ostaggi, conduce un assalto non autorizzato per catturare il perfido Phoenix. Quando viene preso, il criminale innesca una serie di esplosivi che fanno saltare in aria il palazzo, tra le macerie, gli uomini delle forze dell'ordine trovano, purtroppo, i cadaveri degli ostaggi. Spartan è accusato di trenta capi di imputazione per omicidio colposo e viene rinchiuso assieme a Phoenix in un carcere sperimentale, i due galeotti saranno criogenicamente congelati e riabilitati attraverso il condizionamento del subconscio durante la loro prigionia. Durante la loro detenzione, Los Angeles, San Diego e Santa Barbara si fondono in un unico agglomerato urbano sotto il nome di San Angeles che sarà sottoposto al controllo del Dottor Raymond Cocteau (Nigel Hawthorne), utopista governatore che ha dato vita ad una dittatura pacifista. Nel 2032, Phoenix viene svegliato dal suo sonno per partecipare ad un'udienza per la libertà vigilata: qualcosa va storto e il pazzo criminale riesce a fuggire. I suoi metodi non sono affatto cambiati e in breve tempo il delinquente scatena il caos sulla città. La polizia, non avendo affrontato il crimine per molti anni, non è assolutamente in grado di gestire Phoenix, l'unica soluzione è quella di svegliare Spartan e di arruolarlo per sconfiggere definitivamente il suo vecchio nemico. Viene assegnato al tenente Lenina Huxley (Sandra Bullock) che dovrà aiutarlo ad abituarsi a questo deprimente ed oscuro futuro. Nonostante il modus operandi del nostro protagonista sia molto distante da quello della polizia del suo tempo, la giovane poliziotta si ritrova ad essere molto affascinata dalla decisione del suo particolare collega e dalla sua capacità di risolvere anche i casi più complessi. I due si ritrovano sempre più legati l'uno all'altra, anche se le implicazioni sentimentali tra colleghi sono proibite a San Angeles...

