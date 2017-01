ENZO IACCHETTI / Dalla beneficenza alla tv (Verissimo, 14 gennaio 2017)

ENZO IACCHETTI, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: AL FIANCO DEI SENZA DIMORA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Questo pomeriggio su Canale 5 nuovo ed imperdibile appuntamento con il rotocalco settimanale Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Come consuetudine tantissimi ospiti attesi in studio tra cui il conduttore televisivo e comico Enzo Iacchetti che nell’ultimo periodo si è fatto apprezzare per essere al fianco del Progetto Arca, un’opera benefica a sostegno dei tantissimi italiani che non hanno una dimora. Una problematica che come ogni anno si fa impellente in queste settimane in cui si hanno picchi di freddo e purtroppo sovente si registrano morti decisamente evitabili. Iacchetti è il testimonial di questa associazione che ormai da ben 22 anni sta cercando di risolvere il problema o quanto meno alleviare le difficoltà per i senza dimora durante l’inverno con le cosiddette Unità di strada presenti nel centro e nella periferia di Milano. In attesa di ascoltare l’intervista di Iacchetti e magari scoprirne di più, conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera.

ENZO IACCHETTI, IL CONDUTTORE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Enzo Iacchetti è nato a Castelleone in provincia di Cremona nell’agosto del 1952. Fino all’età di 26 anni ha lavorato a Lugano nei pressi di un’agenzia di viaggi dalla quale si è licenziato per intraprendere una fantastica avventura nel mondo dello spettacolo. L’anno seguente si mette in mostra allo storico locale Derby di Milano nei panni di comico dove mette in essere collaborazioni artistiche con tantissimi talenti che faranno molta strada come Francesco Salvi, Giorgio Faletti, Giobbe Covatta e i Gatti di Vico miracoli. Il successo arriva nel 1990 prendendo parte al Maurizio Costanzo Show. Si occupa di diverse trasmissioni tra cui Striscia la notizia di cui ne prende la conduzione dal 1994 formando una longeva coppia con Ezio Greggio. Iacchetti ha anche avuto una importante carriera d’attore sul grande schermo ed in tv. Infatti, ha preso parte al film Tifosi di Neri Parenti, Mari del Sud di Marcello Cesena,Torno a vivere da solo di Jerry Calà, Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini, la sit-com Il mammo e la serie Benedetti dal signore.

© Riproduzione Riservata.