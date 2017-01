FABIO ROVAZZI / Vola a Los Angeles con Fedez e torna a Milano per Silvia Toffanin (Verissimo, 14 gennaio 2017)

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: A LOS ANGELES CON FEDEZ (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Su Canale 5 va in onda una nuova ed appassionante puntata della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin e che come consuetudine propone tantissimi ospiti tra cui il giovanissimo ma già affermato cantante italiano Fabio Rovazzi. Rovazzi è stato protagonista anche nell’ultimo mese di dicembre della scena musicale italiana con il suo secondo singolo intitolato Tutto molto interessante con tanto di nuovo video e già premiato come il disco d’oro. Tra l’altro Rovazzi negli ultimi giorni è volato a Los Angeles per una sorta di vacanza incrociando il rapper milanese Fedez con la propria compagna Chiara Ferragni. Magari nel corso della puntata di Verissimo potrà spiegare il motivo del suo viaggio anche perché con lui non c’è la fidanzata Karina Bezhenar. In attesa di scoprirlo conosciamo meglio Fabio Rovazzi.

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Fabio Rovazzi è nato e cresciuto a Milano nel mese di gennaio del 1994 per la precisione nel quartiere di Lambrate. Dotato di uno spiccato senso artistico e di una ottima vocalità, ben presto si è fatto conoscere dal pubblico sfruttando internet ed in particolar alcuni strategici canali social quali Youtube, Facebook e Instagram. Produce alcuni video che diventano virali catalizzando l’attenzione sul proprio estro. Nel 2015 collabora con J-Ax nella trasmissione Sorci verdi andata in onda su Rai 2 ed inoltre ha iniziato a collaborare alla realizzazione di video musicali. La sua stella è definitivamente esplosa nel febbraio del 2016 grazie alla pubblicazione del video del suo primo singolo, Andiamo a comandare. Un brano che diventerà un tormentone estivo e che otterrà ben quattro dischi di platino. Grazie al brano ha partecipato al Coca Cola Summer Festival. Negli ultimi mesi dell’anno ha collaborato con J-Ax e Fedez nel videoclip di Vorrei ma non posto e nel video Che ne sanno i 2000 di Gabry Ponte. Dal mese di settembre è ospite fisso di Quelli che il calcio ed ha anche preso parte alla trasmissione musicale Bring the Noise. Come detto, il 2 dicembre ha pubblicato il suo secondo singolo Tutto molto interessante.

