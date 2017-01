FABRIZIO CORONA/ News, Silvia Provvedi è la donna della sua vita? L’amore potrebbe salvarlo (Oggi, 14 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI SALVERA’ L’EX RE DEI PAPARAZZI CON IL SUO AMORE? - In attesa che inizi il nuovo processo, Fabrizio Corona si consola con l’amore di Silvia Provvedi, la persona che, insieme alla madre, continua a combattere per la sua libertà. Quello che sembrava un semplice amore da copertina, si è trasformato con il tempo, in un amore vero e sincero. Se non fosse così, Silvia Provvedi avrebbe già lasciato Fabrizio Corona abbandonandolo al suo destino e, invece, la brunetta de Le Donatella non solo continua a struggersi d’amore sui social ma sta facendo l’impossibile per sostenere e incoraggiare il fidanzato. Per non fargli perdere la speranza di una vita insieme, infatti, Silvia Provvedi ha anche richiesto e ottenuto il “foglio di convivenza” che, non solo le permette di poter andare a trovare l’ex re dei paparazzi in carcere ma le riconosce gli stessi diritti di una moglie. E da moglie la giovanissima Silvia si sta comportando. Oltre a seguire da vicino la linea difensiva di Corona, la Provvedi abita con la sorella Giulia nella casa milanese di Fabrizio e si occupa anche del figlio del suo compagno. E’ lei, infatti, che spesso accompagna il bambino a casa dalla nonna, è lei che va a prenderlo da scuola o lo accompagna ad acquistare un regalo per il padre. Nonostante la giovane età, dunque, Silvia Provvedi sta dimostrando di essere una vera donna.

